Львовянам компенсируют половину стоимости генераторов: как действует программа и когда будут выплаты

Во Львове жителей многоэтажек призывают позаботиться об альтернативных источниках питания и приобрести генератор за полцены.

Львовянам компенсируют половину стоимости генераторов, но не всем, говорится в ТСН.

Город уже переживал полное обесточивание после российских ракетных обстрелов и гарантировать, что это не повторится, никто не может.

Поскольку для многих ОСМД приобрести генератор дорого – половину стоимости будут возмещать по специальной программе.

Жители одного из домов купили генератор еще летом, но уже убедились, говорит руководитель ОСМД, что дело очень нужное. В октябре, когда в энергетические подстанции Львовщины попали российские ракеты и весь город был обесточен, сюда приходили горожане заряжать гаджеты и кипятить воду. "После 10 октября, после обстрелов, не было света, мы использовали и люди заряжали гаджеты — телефоны, смартфоны, макбуки, многие живущие, работающие в ТТ-индустрии", — объясняет глава правления ОСМД Олег Вощинкин.

Потратили на генератор тогда более 20 тысяч гривен, теперь планируется компенсировать половину стоимости по программе городской рады. "Мощность его 3 киловатта, потребляет он 0,7-0.8 л/ч, бак 15 литровый. Он бак отработал, это 17-18 часов, он должен полчаса-час отдохнуть. Планируем еще купить один мощный на несколько домов, чтобы людям запускать подачу воды”, – планируют жители.

Город решил поощрять людей позаботиться об альтернативных источниках питания. За генератор, приобретенный с началом полномасштабного вторжения, обещают вернуть половину стоимости. “ОСМД, управляющие компании, а также ЖСК Львова, а также исполнители жилищных услуг. Сумма возмещения должна не превышать 50% стоимости генератора, но не превышать 30 тыс. грн”, — объясняют специалисты ЦНАП.

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Во Львове более семи тысяч многоквартирных домов. Пока на компенсации предусмотрено 10 миллионов гривен, а если этих средств не хватит, будут пересматривать бюджетные расходы.

Чтобы получить компенсацию, нужно только подать заявление, квитанцию о приобретении генератора и документ с его техническими характеристиками. Такие заявки и решения по ним будут в пределах недели. И соответственно средства будут возмещаться несколько дней. В пределах 10 дней, двух недель заявка должна быть проработана и профинансирована», – говорит директор Департамента жилищного хозяйства Львовского городского совета Александр Одинец.

Программа только начинает работать. В горсовете надеются, что горожане воспользуются им и успеют до холодов.

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