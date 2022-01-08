Львовяне организовали необычный вертеп: Святослав Вакарчук присоединился к колядникам

Львовяне колядовали по домам, показывали благотворительные представления и выступали под открытым небом

Во Львове люди сплотились в соцсетях и создали арт-вертеп. Его участники – это врачи, предприниматели и только один профессиональный актер.

Об этом разовели в ТСН.19:30 за 8 января.

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Львовяне колядовали по домам, показывали благотворительные представления и выступали под открытым небом. Заколядованное отдадут для лечения детей с тяжелыми диагнозами.

В арт-вертепе поколесовал и известный певец Святослав Вакарчук. ТСН он рассказал, что приехал на праздники к маме и друзьям, проходил мимо и просто не мог не остановиться. Вакарчук громко колядовал, селфился с вертепом и своими поклонниками.

Святослав Вакарчук колядовал во Львове – известный певец присоединился к арт-вертепу

Напомним, на Волыни сохранилась уникальная традиция, которой почти сто лет. В селе Комарово на Рождество по улице ходит необычный вертеп. Ирод, его воины, смерть и черт не минуют ни одного дома. Хозяевам переодетые парни показывают необычное театрализованное представление.