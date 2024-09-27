Львовянин Ярослав Базилевич, всю семью которого убила Россия: "Пытаюсь искать маленькие смыслы в жизни"

Львовянин Ярослав Базилевич, у которого в начале сентября в результате ракетного удара путинской армии погибла вся семья (жена Евгения и три дочери — Ярина, Дария и Эмилия), вместе с Украинским католическим университетом и Национальной скаутской организацией Украины Пласт основали стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевичей.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua Ярослав Базилевич, этот фонд основан для того, чтобы университет смог покрывать расходы на обучение для талантливых студентов, которые в силу сложных обстоятельств не имеют возможности оплатить свое образование.

"Конкретнее детали знает Университет (УКУ — Ред.), потому что он является распорядителем фонда. Я вкладываю часть в те средства. Насколько я понимаю, фонд создан и наполняется", — говорит Ярослав.

После 4 сентября, когда произошла страшная трагедия, тысячи украинцев высказали Ярославу Базилевичу слова поддержки. Городской голова Львова Андрей Садовый в день похорон так написал на своей странице в Facebook: "4 гроба. 4 креста. Одна семья. Это самое страшное, что я видел в жизни. Вечная Память".

На вопрос о том, как он держится после ужасающей трагедии, Ярослав Базилевич негромко ответил в комментарии для ТСН.ua:

"Пытаюсь искать смыслы, маленькие смыслы в жизни ".

Как известно, на днях Ярослав Базилевич опубликовал на своей странице в соцсети проникновенный пост.

"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище — иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей. Все время я гордился ими и горжусь в дальнейшем. У них должно было быть все впереди, у каждого из них. В одно мгновение я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по-своему, давали мне на протяжении нашей совместной жизни. Сегодня у меня есть наилучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания — все остальное ампутировано! Поэтому я прошу помощи в создании Устойчивого стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена", — написал Ярослав.

Прощание с целой семьей! Тяжелые кадры! Во Львове похоронили жертв ракетной атаки 4 сентября!

Ранее сообщалось о том, что всю семью убила ракета, а отец выжил, потому что пошел за водой.

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