Львовянка рассказала о кровавом ракетном обстреле: "Все горело и невозможно было быть в укрытии"

Российские оккупанты утром 4 сентября атаковали Львов ракетами. Россияне ударили по жилым домам, известно о семи погибших.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН.

В настоящее время на месте попаданий работают спасатели, медики оказывают помощь пострадавшим.

"Мы проснулись, увидели этот взрыв, потом еще. Все вокруг красное, летят осколки. Выбежали и увидели, что делается. Спрятались в укрытие, но вокруг уже все горело и невозможно было быть в укрытии. Мы пытались найти другой выход, потому что туда куда мы зашли, выйти уже было невозможно", - говорит Галина Прокоп.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Трое детей погибли! Последствия атаки во Львов: последние подробности!

Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами. По последним данным, в результате ударов погибли 7 человек, еще 47 – пострадали. В городе повреждены дома и автомобили.

В результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

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