Ляшко анонсировал, когда введут проверку новорожденных на СМА и будут закупать лекарств для них

Ляшко анонсировал, когда введут проверку новорожденных на СМА и будут закупать лекарств для них

Министр отметил, что орфанных заболеваний большое количество и ни одна страна мира не может исключительно за государственный бюджет закупить для всех лекарства.

Минздрав получил в свой бюджет дополнительных 300 миллионов гривен, чтобы ввести проверки новорожденных малышей на различные болезни, среди которых и СМА, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии ТСН.

«Из президентского фонда, по инициативе президента, были переданы изменениями через государственный бюджет в Минздрав 300 миллионов гривен для того, чтобы мы ввели неонатальный скриниг новорожденных в Украине. Сейчас неонатальный скрининг проводился в Украине только на 4 болезни и СМА в тот перечень не входил. После введения будет входить в перечень заболеваний, подлежащих скринингу 21 болезнь», — отметил министр.

Он отметил, что сейчас идет этап бюрократических процессов, делается порядок использования этих средств, но уже с 1 января 2022 рассчитывают, что запустят полноценный неонатальный скрининг на 21 заболевания для всех новорожденных детей. Его будут проводить в пяти региональных центрах и референс лаборатория будет в национальном заведении «Охматдет». Такие скрининг позволят создать реестр и начать закупку нужных лекарств для каждого случая.

«Неонатальный скрининг вводится для того, чтобы как можно раньше выявлять болезнь, поскольку лечение имеет свои особенности и лечить нельзя тогда начать, когда обнаружили. Поэтому наша цель — своевременно выявлять, и второе — сформировать реестр и планировать закупку лекарственных средств. Сегодня проголосован закон, который позволяет Минздраву работать и по договорам управляемого доступа, мы вносим точечные правки в законопроект о публичных закупках, чтобы еще и на медицинские изделия и лекарственные средства не распространялась информация об обязательности публикаций конфиденциальной информации», — добавил Ляшко.

Ляшко объяснил, почему для детей с СМА до сих пор массово не закупали лекарства

Он утверждает, что договора управляемого доступа помогут существенно снизить стоимость лекарств и их смогут закупать в значительно больших объемах. «Уже сегодня мы проводили переговоры с производителями инновационных препаратов и предложения, которые идут для Украины, они позволяют за такую цену, как мы покупали ранее один препарат, покупать в разы, а то и в десятки раз больше препаратов и это позволит расширить доступ к лечению», — убеждает министр.

Также Ляшко отметил, что орфанных заболеваний большое количество, и ни одна страна мира не может исключительно за государственный бюджет перезакрить все проблемы на приобретение этих препаратов, из-за их дороговизны. И отметил, что для закупки лекарств для детей со СМА должны были бы потратить большую часть средств, необходимых для закупок препаратов для больных с онкологией, инфекциями и т.д. вместе взятых.

«Сейчас реестр нельзя создать, поскольку нет скрининга. После запуска реестра, мы будем четко понимать количество детей и кому, какие препараты показаны. Когда ребенок попадает в реестр, есть заключение врача о том на которой ребенок стадии и каким препаратом можно лечить. Поскольку мы говорим, что есть препараты, которые на первых этапах помогают предотвратить прогрессирование болезни, а какие в дальнейшем должны использоваться для поддерживающей терапии. И, например, на СМА, это ориентировочно в год выделяться 7 миллиардов гривен. А сейчас на все централизованные закупки выделяется в стране 10 миллиардов, там покрываются онкологические болезни, инфекционные болезни и довольно большое количество других заболеваний», — подчеркнул министр.

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