Ляшко анонсировал появление в Украине лекарств прямого действия на коронавирус

Украина в приоритетном списке на поставку препарата.

Украина закупит новое лекарство прямого действия на коронавирус, наше государство в приоритетном списке на поставку этого препарата. Подписание документов, ориентировочно может состояться в ноябре-декабре.

Об этом рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами 5 ноября.

Также читайте Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами в Украине поощряют иммунизацию

Ляшко уточнил, что препарат используется сразу же после появления первых симптомов коронавируса.

"Средства у нас заготовлены для покупки. Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала работать с этой компанией. Сейчас продолжаются подписание договоров, финальная стадия, и тогда перечисление средств", — сказал глава Минздрава.

Насчет сроков поставки препарата, Виктор Ляшко ответил: "Когда привезут не могу сказать, там много факторов".

Кроме того, глава рассказал о возможности производства китайской вакцины на мощностях Украины.

"Да, этот вопрос есть. И он прорабатывается. Я думаю, довольно скоро первая вакцина сойдет. Это будет не только "ковидная", а потенциально это может быть и инактивированная вакцина против гриппа. И опять же, компания украинская сотрудничает с украинскими институтами чтобы инактивация проходила по украинским технологиям в Научно-исследовательском институте", — сказал Ляшко.

Также, по его словам, в Украине продолжаются клинические испытания шести вакцин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине будут проходить клинические испытания таблетки от коронавируса Pfizer и Merck.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку