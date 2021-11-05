Ляшко анонсировал появление в Украине новых центров выдачи "ковидных" сертификатов: для кого и где их создают

Такие центры появятся в каждой области.
В Украине во всех областях появятся центры, где граждане, вакцинированные за рубежом, смогут переводить международный COVID-сертификат на внутренний.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, общаясь с журналистами 5 ноября.
Глава Минздрава напомнил, что привитые против COVID-19 за рубежом украинцы пока могут получить свидетельство о вакцинации у своего семейного врача.
"У нас много, кто сделал прививки за границей. Они должны прийти к своему семейному врачу и их внесут в систему. Но, чтобы минимизировать возможность подработать справки тем, кто вакцинировался за границей и хочет получить у семейного врача сертификат, мы хотим открыть на каждую область по два-три центра, в которых можно будет перевести международный сертификат на внутренний", – сказал Ляшко.
По его словам, в этих центрах будет доступ к документам из каждой страны, которые они выдают.
"Там будут обученные люди, потому что каждый семейный врач не может посмотреть, что там в Румынии, Великобритании, а у этих будет. Они будут специально обучены для этого, у них будут ключи и доступ. Если будет какая-то схема, мы понимаем, что таких центров 50-60 на всю страну, и можно будет достаточно быстро перекрыть канал нелегальной деятельности", – рассказал Ляшко.
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