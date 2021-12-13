Ляшко анонсировал в Украине внедрение дополнительной дозы COVID-вакцины: кому ее будут вводить

Ляшко анонсировал в Украине внедрение дополнительной дозы COVID-вакцины: кому ее будут вводить

Соответствующий приказ будет подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подпишет приказ, который одобрит позицию НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике) и позволит вводить дополнительную дозу вакцины против коронавируса.

Об этом глава Минздрава заявил утром на брифинге 13 декабря.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины COVID-19", — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза — это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, по состоянию своего здоровья (например, иммуноскопрометируемые лица), имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", — пояснил Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава уточнил, что сейчас в Украине есть более 8 миллионов доз вакцины разных производителей. В целом же, по его словам, с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

"В государственном бюджете на закупку вакцин предусмотрено 2 миллиарда 600 тысяч гривен на закупку вакцины. 10 декабря 2021 года Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, которые профинансируют закупку необходимых вакцин от COVID-19. Также Совет исполнительных директоров Всемирного банка размере 150 млн долларов для проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине. 120 миллионов долларов этого дополнительного финансирования направлены непосредственно на ретроактивную закупку вакцин против COVID-19", — подытожил Виктор Ляшко.

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