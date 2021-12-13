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Ляшко анонсировал в Украине внедрение дополнительной дозы COVID-вакцины: кому ее будут вводить

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Ляшко анонсировал в Украине внедрение дополнительной дозы COVID-вакцины: кому ее будут вводить

Associated Press

Соответствующий приказ будет подписан министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подпишет приказ, который одобрит позицию НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике) и позволит вводить дополнительную дозу вакцины против коронавируса.

Об этом глава Минздрава заявил утром на брифинге 13 декабря.

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины COVID-19", — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза — это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, по состоянию своего здоровья (например, иммуноскопрометируемые лица), имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", — пояснил Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава уточнил, что сейчас в Украине есть более 8 миллионов доз вакцины разных производителей. В целом же, по его словам, с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

"В государственном бюджете на закупку вакцин предусмотрено 2 миллиарда 600 тысяч гривен на закупку вакцины. 10 декабря 2021 года Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, которые профинансируют закупку необходимых вакцин от COVID-19. Также Совет исполнительных директоров Всемирного банка размере 150 млн долларов для проекта Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине. 120 миллионов долларов этого дополнительного финансирования направлены непосредственно на ретроактивную закупку вакцин против COVID-19", — подытожил Виктор Ляшко.

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