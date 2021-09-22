Ляшко напомнил, как будет работать бизнес в "желтой" и "красной" зонах

Ляшко напомнил, как будет работать бизнес в "желтой" и "красной" зонах

По словам министра, бизнес в "желтом" уровне эпидемической опасности может выбирать два варианта.

Министерство здравоохранения в среду, 22 сентября, получило поручение на правительственном совещании, которое проходило, а затем было одобрено на заседании правительства — сформировать перечень профессий для которых вакцинация против коронавируса будет обязательной.

Об этом 22 сентября в эфире ТСН.19: 30 рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, это будут работники учреждений образования, а также работники государственных структур, министерств, центральных органов исполнительной власти, их территориальных подразделений, а также работники областных и районных городских государственных администраций. Эти профессии будут обязательны для вакцинации.

"Мы сегодня говорим о государственных структурах, которые получают заработные платы из государственного бюджета и необходимы для обеспечения функционирования критически важных для государства структур, обеспечивающих функции государства", — отметил он.

Новости Украины: карантинный переполох - Виктор Ляшко ответил на вопрос об усилении ограничений

Так, бизнес в "желтом" уровне эпидемической опасности может выбирать два варианта:

работать по тем карантинным ограничениям, которые указаны в постановлении;

вакцинировать свой коллектив и принимать обслуживать вакцинированных людей, не соблюдая карантинные ограничения, которых придерживаются другие.

"То есть в "желтом" уровне есть выбор. В "красном" уровне эпидемической опасности выбора не будет: или ты работаешь с вакцинированными, или ты закрываешься", — резюмировал министр.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку