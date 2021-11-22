Ляшко назвал две области, которые на этой неделе планируют вывести из "красной" зоны

Ляшко назвал две области, которые на этой неделе планируют вывести из "красной" зоны

В Украине может быть повторная вспышка коронавируса.

В Украине по карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности. На текущей неделе Минздрав будет инициировать заседание государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге 22 ноября.

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"Среднее время пребывания регионов в "красном" уровне почти не изменилось с прошлой весенней волны и составляет 30-35 дней. Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать ограничения", — подчеркнул Ляшко.

По его словам, в Украине третью неделю подряд фиксируют недельное уменьшение количества случаев коронавируса и госпитализированных. Впрочем, как указал Ляшко, сейчас Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.