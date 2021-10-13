Ляшко объяснил, для чего отправлять школьников на каникулы на неделю раньше

Ляшко объяснил, для чего отправлять школьников на каникулы на неделю раньше

Министр отметил, что школы не закрываются на карантин и не переходят на дистанционное образование.

Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, Минздрав предлагает начать осенние каникулы в школах на неделю раньше — с 18 октября. Согласно прогнозам ведомства, перенос каникул на неделю, как минимум, на 15% сбивает темпы прироста COVID-19.

Об этом 13 октября в эфире ТСН.19: 30 заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Каникулы мы просим перенести на неделю раньше по одной причине. Когда мы запускаем каникулярный период — уменьшаем активность взрослого населения. Люди меньше отвозят детей в школу, меньше пользуются общественным транспортом, меньше контактируют. Тем самым мы уменьшаем социальную активность", — отметил он.

По словам Ляшко, речь не идет о том, что не сработала формула 80% (для очного обучения необходимо 80% вакцинированного против COVID-19 педагогического коллектива в "оранжевой" и "желтой" зонах епидопасности — Ред). Школы не закрываются на карантин, не переходят на дистанционное образование.

Новости Украины: министр Минздрава ответил на общие вопросы ТСН и телезрителей о коронавирусе

"Для того, чтобы уменьшить темпы прироста инфицированных COVID-19 среди взрослого населения, мы предлагаем начать раньше каникулы. Сейчас на этой волне мы должны применить противоэпидемические нормы, которые сработали бы и дали бы эффект", — отметил он.

Министр также добавил, что согласно прогнозам МОЗ, перенос каникул на неделю, как минимум, на 15% сбивает темпы прироста коронавирусной болезни.

Напомним:

Учитывая ухудшение ситуации с COVID-19 в учебных заведениях предлагают объявить осенние каникулы на неделю раньше. Министерство образования и науки Украины обратилось к местным органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ — в частности, объявить досрочные осенние каникулы.

Сейчас из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, а также проблемами с отоплением во многих школах Украины уже начали менять графики осенних каникул для детей.

для детей. А вот киевская власть отказалась отправлять школьников на каникулы на неделю раньше. В КГГА уверяют, что в городе созданы все условия для безопасного продолжения обучения, а значит — осенние каникулы у киевских школьников начнутся по графику — 25 октября.

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