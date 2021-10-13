Ляшко рассказал, будут ли в Украине мобильные госпитали для больных на коронавирус

Ляшко рассказал, будут ли в Украине мобильные госпитали для больных на коронавирус

COVID-19 — это серьезная болезнь, она приводит к тому, что люди не могут самостоятельно дышать.

В Украине рассматривают вопрос о возможности развертывания мобильных госпиталей из-за вспышки коронавируса.

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Об этом 13 октября в эфире ТСН.19:30 сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"У меня в кабинете находится заместитель Херсонской ОГА и мы рассматриваем вопрос, нуждается ли Херсон в развертывание мобильного госпиталя. И если так, то возле которой больницы. С Харьковской ОГА мы также находимся в контакте: добавляем кровати, расширяем количество учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что способности системы здравоохранения не безграничны, потому что должны быть еще и медицинские работники и реаниматологи. COVID-19 — это серьезная болезнь, она приводит к тому, что люди не могут самостоятельно дышать. Надо подключить к ИВЛ, а не каждый медик может это самостоятельно сделать", — пояснил Виктор Ляшко.

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Напомним, Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине и о вреде "фейков" о вакцинации.

Также Ляшко рассказал, что в Украине сейчас вспышка "Дельты", как это было в Италии в начале пандемии.

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