Ляшко рассказал, что в Украине сейчас вспышка "Дельты", как это было в Италии в начале пандемии

Ляшко призвал украинский прививаться.
В Украине штамм коронавируса "Дельта" показывает такой стремительный рост больных, как это было в начале пандемии в Италии. Из-за этого украинцам необходимо вакцинироваться.
Об этом 13 октября в эфире ТСН.19:30 сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня "Дельта" показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии. Сегодня мы работаем на всех мощностях. И видим, что госпитализированы — это тяжелые пациенты или кислородозависимые. Это — еще хуже, чем это было весной в нашей стране. Сегодня еще есть способность в системе здравоохранения. Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои способности, но система нерезинова. Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно вакцинироваться", — отметил Виктор Ляшко.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине и о вреде "фейков" о вакцинации.