Ляшко рассказал, готовы ли больницы Украины оказывать помощь в случае войны

Украина сейчас сильнее, чем это было 8 лет назад, подчеркнул глава Минздрава.

Глава Минздрава Виктор Ляшко на фоне усиления угрозы нового российского вторжения отчитался, как медицинская система подготовилась на случай чрезвычайного характера. Министр заверил, что система здравоохранения готова к любым вызовам.

Об этом сегодня, 23 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Минздрав и учреждения здравоохранения работают в привычном режиме и оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. И так будет всегда. Система здравоохранения готова к любым событиям чрезвычайного характера. И это мы доказали за последние два года. Два года борьбы с коронавирусной инфекцией показали, как может действовать система, как может перепрофилировать учреждения здравоохранения под возникающие вызовы и угрозы", — сказал Ляшко.

По его словам, два года пандемии коронавируса стали серьезным уроком для украинских здравоохранительных учреждений. В частности, в течение этого времени была проведена большая работа и определены конкретные задачи по обеспечению предоставления медицинской помощи как Вооруженным силам Украины, так и гражданскому населению в случае необходимости.

"Совместно с областными государственными администрациями обновлен перечень заведений здравоохранения, которые при необходимости будут оказывать необходимую медицинскую помощь Вооруженным силам Украины", — заверил он.

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Ляшко напомнил, что за последние два года в Украине созданы опорные больницы во всех регионах. Каждая из них имеет отделения экстренной медицинской помощи, которые снабжены необходимым диагностическим оборудованием.

В коммунальных учреждениях здравоохранения каждой области проведена инвентаризация имеющихся ресурсов и средств для оказания медицинской помощи. В каждом из них сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Указанный запас обновляется и постоянно пополняется.

В Украине работает 25 региональных центров экстренной медицинской помощи медицины катастроф, которые обеспечивают круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи.

Отработан механизм аэромедицинской помощи и при необходимости наши бригады готовы воздушным транспортом совместно с Нацполицией использовать ресурсы аэромедицинского транспорта.

"Минздрав провел мониторинговые визиты в учреждения здравоохранения пограничных областей. Мы владеем информацией об их способности к оказанию медицинской помощи", — сказал глава Минздрава.

Кроме того, по его словам, у каждой ОГА есть соответствующий план действий на случай чрезвычайной ситуации. К тому же, как добавил Ляшко, у Украины есть мощная поддержка международных партнеров, волонтерских организаций и общества.

"Мы сильнее, чем в 2014 году, потому что имеем опыт и совсем другой уровень готовности,как к информационным, так и к возникающим угрозам безопасности. Украина – единая, а система Министерства здравоохранения готова к любым сценариям развития событий ", – подытожил министр.

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