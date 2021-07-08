Ляшко рассказал, как готовиться к осенней волны пандемии и когда штамм "Дельта" ждать в Украине

Ляшко рассказал, как готовиться к осенней волны пандемии и когда штамм "Дельта" ждать в Украине

Министр призвал украинцев вакцинироваться.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что не хотел бы, чтобы в стране повторялись волны, которые были в октябре-ноябре и в марте-апреле, поскольку это очень тяжело для системы здравоохранения, для людей. По его словам, все видят, какую нагрузку это дает и на страну в целом и, в частности, систему здравоохранения.

Об этом он сказал 8 июля в эфире ТСН.19: 30.

"Поэтому, наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинцев для того, чтобы даже при инфицировании предотвратить госпитализации в учреждения здравоохранения. Вторая задача — это мы опять же просматриваем все кислородные сети для того, чтобы дополнительно к тому, что уже сделали, точечно дооснастить те больницы, которые принимают наибольший удар, когда происходят значительные вспышки коронавирусной болезни. ", — отметил Ляшко.

План вакцинации: получат ли 5 миллионов украинцев два укола до конца лета

Также, по словам министра, есть несколько инновационных решений, о которых сообщат в ближайшее время.

"Многое зависит от самих украинцев. Нам главное сейчас провакцинировать как можно большее количество украинцев. Я предлагаю не ждать (новой волны COVID-19 — Ред.), а активно готовиться. Активно готовиться — это идти в прививочные кабинеты, общаться со своим семейным врачом и прививаться от коронавирусной болезни вакциной, которая есть у него. Все остальное оставляем ученым и эпидемиологам ", — резюмировал Ляшко.

Напомним

По состоянию на 8 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 3 196 848 человек. Миллион полностью вакцинированных украинцев и более 100 тысяч прививок в сутки. Прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп.

Миллион полностью вакцинированных украинцев и более 100 тысяч прививок в сутки. Прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп. Главный санврач Украины Игорь Кузин назвал количество украинцев, которое Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса до конца этого лета.

Также в Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. С понедельника, 5 июля, большинство из них работают ежедневно: с 10:00 до 17:30.

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