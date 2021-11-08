Ляшко рассказал, как в Украине некоторые эксперты "сознательно манипулируют" COVID-статистикой: какая их цель

Ляшко рассказал, как в Украине некоторые эксперты "сознательно манипулируют" COVID-статистикой: какая их цель

В странах Европы, где вакцинировано более 50% населения, уровень летальности от коронавируса снизился в три раза.

В Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5.5 тысяч человек. Впрочем, есть случаи сознательной манипуляции COVID-статистикой, чем пользуются эксперты для привлечения внимания, политики для достижения своих политических целей, а также для систематической дискредитации кампании по вакцинации.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября.

Также читайте Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами в Украине поощряют иммунизацию

Глава Минздрава пояснил, что чаще всего для подмены понятий "сравнивают несравнимое, игнорируют естественные процессы развития эпидемии, измеряют все в абсолютных цифрах или в слишком короткие промежутки времени, вырывая из контекста отдельные цифры".

Вакцинация: предубеждения и мифы, в которые давно пора верить

"Уверен, вы не раз слышали цифры и ссылки на источники о том, что страны, которые вакцинировали уже более 80% своего населения, имеют волны заболеваемости страшнее тех, что произошли в период до вакцинации. Однако в таких "новостях" часто не говорят казалось бы незаметны "но", которые действительно и отличают настоящую аналитику от манипуляций", — отметил Ляшко.

В качестве примера манипуляции и фейка Ляшко назвал предположение, что вакцинация вроде бы не действует, потому что мол в Украине высока смертность.

"Приведу несколько примеров, Великобритания при почти таком же количестве новых случаев, уменьшила показатели летальности в десять раз, подняв уровень охвата вакцинацией до 67%. процент летальных исходов в Европе. И опять же этого удалось достичь благодаря большому проценту вакцинации", — пояснил украинцам Ляшко.

Влияет ли вакцинация на беременность и почему может сбиться менструация: ответы на главные вопросы

В целом, по данным Минздрава, благодаря вакцинации, страны Европы, охватившие прививками более половины собственного населения, в среднем уменьшили количество летальных исходов более чем втрое, а значительная часть из них в 8-10 раз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Бесплодие, "чипирование" и изменение ДНК: 7 мифов о вакцинации от COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку