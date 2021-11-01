Ляшко рассказал, как благодаря вакцинации удалось "сбить" рост количества COVID-госпитализаций в Украине

Уровень госпитализаций в Украине вышел на плато.

В Украине шестой день подряд уровень COVID-госпитализаций находится на плато. Предыдущие три месяца фиксировался рост.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 1 ноября.

Также читайте Когда начнется пик коронавируса в Украине и когда волна пойдет на спад: Комаровский назвал дату

По его словам, на прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок вакциной против коронавируса — 1 миллион 740 тысяч. Благодаря вакцинации за последнюю неделю, как отметил Ляшко, удалось спасти 1238 жизней.

"Реанимация – это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

"Эти темпы вакцинации в Украине уже приносят первые положительные результаты. Однако хочу подчеркнуть, что сейчас не время расслабляться и это лишь первые положительные эффекты, которые удалось достичь. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях и наше общее дело сдвинуть эту заболеваемость на спад, а не на дальнейший рост", — заметил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку