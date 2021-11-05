Ляшко рассказал, кого он будет рекомендовать на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины

Ляшко рассказал, кого он будет рекомендовать на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины

Кандидатов на должность руководителя НСЗУ было три.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал кандидатуру, которую он будет рекомендовать на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua.

"Это уже шестое собеседование на должность главы Национальной службы здоровья Украины, третье при мне. И я избрал кандидатуру, которую буду просить Кабмин утвердить и назначить на должность. Кандидатов на пост было три. Это — Самохвалов, Бойко и Гусак. И по результатам собеседования и общения со всеми, победительницей стала Наталья Гусак, которая сегодня является заместителем председателя Черновицкой ОГА", — сказал Виктор Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что у Натальи Гусак есть необходимый опыт работы для того, чтобы возглавить НСЗУ.

"У нее есть управленческий опыт. Моя идеология, которую я озвучил такая: НСЗУ в свое время развивалась, как стартап. Сегодня она уже вышла на центральные органы исполнительной власти. Этот орган оперирует бюджетом, который в следующем году составит 158 млрд грн. И поверьте — это уже не стартап, а полноценный орган центральной исполнительной власти с огромной ответственностью, поэтому руководителем должен быть не визионер, а менеджер, который четко управляет процессами, чтобы не было сбоев. Все должно работать как часы. Может быть отдельное подразделение, которое формирует видения и разрабатывает стратегии, но руководство должно четко работать", — подчеркнул Ляшко.

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