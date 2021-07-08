Ляшко рассказал, смогут ли путешествовать по миру те, кто привился китайской вакциной CoronaVac

Ляшко рассказал, смогут ли путешествовать по миру те, кто привился китайской вакциной CoronaVac

Ляшко утверждает, политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли путешествовать по миру.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге, где разговаривал о признании китайской вакцины Sinovac, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать по миру.

Об этом он сказал 8 июля в ТСН.19:30.

"В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло и вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации", — сказалЛяшко.

Глава Минздрава также добавил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли путешествовать по миру.

"В понедельник я был в Брюсселе, встречался с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Гансом Клюге, где мы проговаривали эти вещи. В частности о международном праве, которое предусматривает, что путешествовать и пересекать границы, когда есть эпидемия, можно при условии полного курса вакцинации вакцинами, которые признаны ВОЗ. Там меня заверили, что они работают со всеми странами для того, чтобы они быстрее признали вакцины, которые признаны внешним регулятором — ВОЗ. Поэтому обращаюсь ко всем — вакцинируйтесь, а все остальное отдайте дипломатам и политикам — мы все сделаем ", — отметил Ляшко.

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Напомним, ряд стран открыли свои границы для вакцинированных CoronaVac украинцев.

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