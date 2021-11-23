Ляшко сообщил, какую вакцину будут вводить украинцам во время дополнительной COVID-прививки

Украинцев призывают вакцинироваться и защитить себя.
Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы. Препарат будут использовать для проведения дополнительных прививок, если будет соответствующая рекомендация НТГЭИ.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.
"Минздрав продлил контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин — в течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", — сказал глава Минздрава и добавил, что вакцину будут использовать для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях НТГЭИ.
В Украине в настоящее время доступны для вакцинации четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно быстрее", — сказал Виктор Ляшко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине начнут делать третью COVID-прививку.
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