Ляшко стал комбатом и дослужился до лейтенанта: что известно о громком назначении нардепа

Из солдата – в комбаты. На этой неделе шума наделало новое назначение для экс-нардепа Олега Ляшко. За два года политик, не имевший никакого военного звания, дослужился до лейтенанта и получил должность командира батальона беспилотных систем.

Такой стремительный взлет удивил многих военных и волонтеров. Кто возмутился, а кто наоборот вступился за политика. А вот сам Ляшко о новой должности вообще не говорит. Корреспонденты ТСН изучали дело резонансного назначения.

Октябрь 2022 — экс-нардеп Олег Ляшко принимает военную присягу и становится солдатом Вооруженных сил. Октябрь 2024 – Олега Ляшко назначают комбатом. Соцсети сразу взрываются сообщениями: "Это не шутка!?", "Под выборы будет генералом!", "Слышал от побратимов из 63-й что он был ТИО… и да, это правда — его уже назначили командиром".

Олег Ляшко стал комбатом и дослужился до лейтенанта/Скриншот из сюжета ТСН

Стремительное продвижение по карьерной лестнице удивляет даже ветеранов. Бывший военный Олег Симороз говорит, что таких достижений даже за время полномасштабного вторжения достигали единицы.

“Придя солдатом, через два года стал комбатом. И при этом не имел ни одного бекграунда военного, каких-либо навыков управления войсками. Я таких достижений просто не знаю”, – рассказал Олег Симороз.

Многие собратья Олега Симороза, прошедшие пехоту и подразделения БПЛА, получили максимум один-два повышения и звания старшего сержанта. Зато должность Ляшко вообще предусматривает звание подполковника. Так что Олег не исключает — вскоре новоназначенный комбат может ждать еще одно звание.

"Мне добавить здесь ничего, кроме того, не издевательство ли это над армией", — говорит Олег Симороз.

Единственный официальный комментарий по поводу военной карьеры бывшего народного депутата дали в 11 армейском корпусе. На многочисленные запросы журналистов ответили постом в соцсетях. Говорят, Ляшко проявил себя как опытный специалист по беспилотным системам:

“Он сразу начал глубоко вникать в их сущность и роль в поле боя, понимая их важность. Во время его пребывания в должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника”.

Олег Ляшко стал комбатом и дослужился до лейтенанта/Скриншот из сюжета ТСН

В тех же соцсетях за Ляшко вступились и военные:

Вот некоторые отрывки переписок с Олегом Ляшко — ежедневно присылает результаты работы своего бату. Подсчитайте количество уничтоженной московитской техники. Ничего из этого, кстати, он не публикует – вместе с бойцами делают тихо и эффективно свою работу”.

Фонд "Дигнитас" на протяжении последних двух лет помогает пилотам 63 ОМБР с обучением и обеспечением. Еще со времен, когда нынешний батальон был отделением, а потом и ротой. Говорят, военнослужащие там действительно профессиональные. Они с начала войны работали на горячих участках фронта. Уничтожили не одну сотню техники противника. Вот только, утверждает волонтер Люба Шипович, в этом заслуга прежде всего личного состава.

“Когда его назначили исполняющим обязанности командира вновь созданного батальона, то это на самом деле был такой шок для всех, и для ребят подразделений в том числе. Они знали, что Олег Ляшко занимается снабжением, общается с донорами, привозит им технику. Но то, что у него опыт командира, тем более такого технологического подразделения, об этом на самом деле не знал никто. Где такой опыт можно получить вне армии, не знаю”, — говорит Люба Шипович.

Олег Ляшко стал комбатом и дослужился до лейтенанта/Скриншот из сюжета ТСН

Олег Симороз говорит: также общался с бойцами о БПЛА и Ляшко. Знания нового комбата по этому вопросу называет достаточно поверхностными, преимущественно о простых дронах. Но, наверное, вряд ли теперь кто-нибудь увидит его и с пультом в руках.

"Сейчас ему очень выгодно сказать, командир не должен летать, он не штурман или пилот, он должен планировать задачи, он управленец", — говорит Олег Симороз.

В отдельных эпизодах, добавляют волонтеры, Ляшко действительно показал себя как неплохой менеджер. Он умеет находить общий язык с людьми, привлекать деньги. Но для такой должности, наверное, этих навыков недостаточно.

“Командир батальона – это не сугубо менеджер. Это человек, который должен понимать военные операции, непосредственно участвующий в их планировании, в определении задач", — говорит Люба Шипович.

О жалобах от бойцов о приказах Ляшко и об их желании покинуть подразделение еще в августе писал боец батальона "Айдар" Станислав Бунятов:

“Ляшко направил, что даже пилоты-старожилы делают все для перевода в другое подразделение. В основном ребята жалуются на приказы, мало связанные с боевой эффективностью подразделения и на нежелание слышать действительно боевых офицеров и сержантов”.

Одиозный бэкграунд Ляшко также оказывает влияние на восприятие его должности. Речь не только об эпатажном парламентском имидже, драках и скандалах в совете.

В прошлом году интернет облетело видео, где уже во время полномасштабки, Ляшко с охранником пели российские песни в караоке.

Олег Ляшко стал комбатом и дослужился до лейтенанта/Скриншот из сюжета ТСН

"Некоторые фонды, знаю, даже отказались сотрудничать. Сказали, что пока у вас такой комбат, то и поищите деньги в другом месте", — говорит Люба Шипович.

Войско, предполагает Олег Симороз, вполне может помочь Ляшко изменить негативный имидж. И подготовить себе трамплин для следующих выборов.

“Солдатом сейчас не удивишь. А вот командир батальона, подполковник. Сейчас у него абсолютно другие рычаги”, — говорит Олег Симороз.

Политолог Тарас Загородний подтверждает, что армия может действительно дать политические дивиденды Ляшку. Впрочем, добавляет, это касается любого украинского чиновника.

Если Украина изберет израильскую модель управления, то для государственной службы обязательно нужно будет пройти еще и службу военную. С другой стороны, политолог советует не делать выводы относительно профессиональности и целесообразности назначения экс-депутата. А оставить оценку военному командованию.

“Многие вещи в армии нелинейны, что-то очень сложно понять гражданским. И военные сами должны решать, если что-то кажется не так", – говорит Тарас Загородний.

Сам Олег Ляшко вообще ни разу не комментировал свое предназначение. Последнее сообщение в его соцсетях датировано 8 октября. А вот видео, которое экс-нардеп активно постил даже будучи рядовым солдатом, не выкладывает с февраля.

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