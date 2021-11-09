Ляшко заявил о первых положительных признаках стабилизации количества COVID-пациентов: как минимизировать риск повторного роста

В Украине текущая смертность в 1,5-2 раза меньше пиковых значений отдельных стран ЕС.

В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества "ковидных" пациентов. Однако риск продолжения роста все еще высок.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.

По словам главы Минздрава, поскольку риск продолжения роста заболеваемости коронавирусом в Украине все еще высок, важно продолжать наращивать темпы вакцинации, соблюдать карантинные ограничения и масочный режим всеми, включая и тех, кто получил прививку.

"Сейчас имеем наибольшее количество выделенных коек под "ковид" — 76 401. Из них занято 51 тысяча 926 коек. На реанимационных койках находится — 3 649 пациентов. Сегодня мы имеем новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных исходов среди больных, которым было диагностировано" "ковид" — 833. Мы можем констатировать, что текущая смертность в Украине в 1,5-2 раза меньше пиковых значений 2021 года отдельных европейских стран", — сказал Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава обьяснил, что смертность является "отложенным" показателем и может продолжать расти в течение 2-3 недель после стабилизации заболеваемости.

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"Но непосредственно каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого нужно сделать прививку, которая позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам к привычному режиму работы", — отметил Виктор Ляшко.

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В заключение министр здравоохранения призвал украинцев узнавать информацию из доказательных источников: "Фейки – это для тех, кто не ценит собственное здоровье".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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