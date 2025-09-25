Шлепнул по ягодицам и касался груди: в школе на Черкасчине вспыхнул громкий секс-скандал

Школьница обвинила учителя в домогательствах / © pixabay.com

На Черкасчине судили учителя физкультуры из-за сексуальных домогательств к школьнице. Экс-педагога признали виновным, однако суд его не наказал из-за того, что сроки рассмотрения дела истекли.

Об этом говорится в постановлении Золотоношского горрайонного суда Черкасской области.

По данным суда, ученица 10 класса обвинила учителя физкультуры в сексуальных домогательствах. Она утверждала, что педагог во время урока хлопнул ее рукой по ягодице.

Мужчина на суде вину отрицал. Он отметил, что просто толкнул школьницу и не прикасался к ее ягодицам.

Мужчина утверждает, что «в течение длительного времени работает в школе и жалоб на его поведение за то, что он кого-то трогал за ягодицы, грудь или нецензурно ругался или обзывал детей, не было. Жалобы от детей и родителей поступали относительно большой нагрузки на уроках, повышения тона на детей».

Отец школьницы рассказал, что узнал о том, что дочь пропускает уроки физкультуры, потому что учитель может ударить по ягодицам. Он отметил, что попросил дочь ходить на занятия, а когда произойдет что-то подобное — рассказать ему. Когда десятиклассница рассказала отцу, что педагог снова к ней прикасался, мужчина пошел к директору. Но руководство школы не отреагировало, поэтому отец обратился в отдел образования и полицию. Впоследствии жена подсудимого, которая работает в школе завучем, извинилась за поведение своего мужа.

Директор школы заявил, что к учителю ранее претензий не было. О сексуальных домогательствах к школьнице он узнал от отца девочки. Впоследствии скандальный педагог уволился с работы.

Классная руководительница девушки отметила, что она слышала он других детей о том, что учитель физкультуры может сексуально домогаться к школьницам, и сообщала об этом дирекции учебного заведения.

Потерпевшая указала, что действия учителя физкультуры (шлепки по ягодицам) она считает сексуальным домогательством. Ранее он также давил выше к груди, когда мерял давление. Девочка отметила, что от действий экс-педагога пострадало около 60% девочек из ее класса.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП, однако закрыл дело, поскольку истекли сроки давности.