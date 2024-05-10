"Любима не дождалась, родители умерли": как воины ВСУ проходят психологическую реабилитацию и почему это важно

Украинские защитники, которые проходят реабилитацию в отделении психиатрического профиля, рассказали ТСН свои истории. Врачи говорят - большинство обращений от бойцов из-за минно-взрывных травм и многочисленных контузий.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала в реабилитационном центре, где помощь оказывают военным.

Как выглядит реабилитационный центр

"Мы на самом деле благодарны каждому из ребят, которые откровенно согласились поговорить с нами о том, что их тревожит. Герои нашего сюжета психиатры и их пациенты - бойцы на восстановлении. Я стараюсь быть осторожной в этом общении - не навредить. Но потом выяснится - иногда людям может быть легче от того, что кто-то просто спросит и внимательно послушает, и это те разговоры, которых точно не надо бояться", - отмечает Наталья Нагорная.

Игорь Дубинин заведует реабилитацией наших воинов, его кабинет больше напоминает контактный зоопарк. Здесь аквариум, спасенный из Ирпеня хамелеон, попугай и овчарка Лилу. Врач говорит - эти помощники расслабляют не только пациентов, но и его самого.

Игорь Дубинин

В отделении есть и свой отдельный контактный зоопарк. Здесь можно немалый выбор – от змеи до шиншиллы.

Хамелеон

"То, что показывают в фильмах, это детский сад" — военный

Александр в отделении второй раз - воевал с 2015 года, и уже проходил психологическую реабилитацию. Говорит, и он сам, и родные, еще во времена АТО заметили изменения в поведении. Снова плохо стало вот во время полномасштабного вторжения.

"Постоянные головные боли. Это же недосыпание и обстрелы. Апатия ко всему и страх очень сильный. На улице некоторые люди раздражали. В магазине очереди. Вот все медленно так происходит. Мы уже больше года там находимся, поэтому нас все понимают, что мы перегораем.", - говорит воин.

Александр

Боец "Лиман" иногда гуляет со змеей по отделению, ползучие неядовиты, но ему от этого легче. В реабилитационное отделение он попал уже во второй раз.

"Когда ты видишь, как твои собратья умирают, когда ты с ними, как говорится, бок о бок стоишь, или, например, живешь в одном доме, а потом на следующий день, может, их не станет. Так это очень сильно трудно. То, что в фильмах показывают, то это просто детский сад. Например, выходя в город, ты не можешь адаптироваться среди общества. Не нравятся люди, не нравятся их взгляды, не нравится то, как они относятся к ребятам, которые проливали кровь на нуле. И когда ты приезжаешь сюда, и они также сюда приезжают, на них взгляды такие бросаются, якобы, мы, как говорится, враги народа", - говорит он.

"Лиман"

Что рассказывают медики

Гражданских пациентов на самом деле тоже стало больше - объясняет врач-психиатр Максим Кузьмицкий. В основном, это люди, которые лечились у специалистов и раньше, но из-за войны вынуждены были покинуть свой дом. Но приходят почти все сами. Врач рассказывает - прийти можно без записи. Здесь осмотрят, поговорят, сделают тесты.

"Мы очень подробно разбираем каждого. То есть, как вы говорите, чтобы не было того, что пациент пришел и сказал, я там прочитал, вот у меня какие-то голоса, вот у меня какие-то показания. И вот мне срочно надо какую-то справку. Доктор, помогайте", - говорит врач.

Реабилитационный центр

Военные на реабилитации занимаются спортом

В этом центре также есть спортивный зал и здесь постоянно есть люди. Кто-то играет в теннис, кто-то толкает грушу, кто-то таскает железо.

Евгений рассказывает - его война длилась несколько дней, его плен длился почти два года.

"Я добровольцем пошел еще в начале. 25 февраля я пошел добровольцем. Но потом попал в плен и только в этом году меня освободили из плена. Я почти два года пробыл там", - говорит Евгений.

Военному трудно спать: "Когда я сплю, это - триггеры, это сны".

Пока он был в плену, попав в засаду еще во время боев за Киевскую область - он осознавал, как жизнь шла без него - объясняет. Для воинов вернуться в тот мир, который был до того, практически невозможно.

"Любимая не дождалась, родители умерли, друзья погибли. Тоже много такого", - говорит военный.

Тренер Михаил Парфенов - сам ветеран, не так давно уволился из армии, работает здесь как реабилитолог и убеждает нас - из этой комнаты выходят другими

"Веселые, улыбающиеся, снижается тревога, улучшается сон, получают положительные эмоции, психоэмоциональная перезагрузка", - говорит Михаил.

Валерий проходит лечение месяц - лучшим стало не только моральное состояние, но и физическое.

Психиатры говорят — военные нуждаются в продолжительной реабилитации

Врачи объясняют - депрессивное состояние может быть симптомом серьезных болезней и не надо все списывать только на последствия войны. Ситуация с военными - сложнее.

"Они перенесли значительно большие психологические травмы, чем рядовой гражданин с депрессией, поэтому они нуждаются в более сложной, более длительной реабилитации или медицинской помощи", - говорит врач-психиатр Лебедев Дмитрий.

И эту помощь получить можно, если откровенно говорить о своем состоянии, в первую очередь с непосредственным командиром или медиками. Это не о советской карательной медицине. Это о лечении травм, которые не видны на коже, но которые требуют, чтобы их лечили.

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Напомним, в Виннице попрощались с 21-летним "Гринкой" — самым молодым защитником "Азовстали".

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