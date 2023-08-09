Любимая игрушка спасателя стала оберегом: как живет Соломийка, которой пересадили сердце маленького Юры

С начала этого года в Украине провели три детских пересадки сердца: 6-летней Соломии, 17-летней Юлиане и 15-летнему Максиму.

Из Института сердца выписали 6-летнюю Соломию, которой месяц назад сделали трансплантацию от 4-летнего мальчика. Он посмертно стал самым молодым донором в Украине. Соломия же – первая в Украине пациентка, которой пересадили сердце от другого ребенка.

Как сейчас чувствует девочка и что прежде всего сделает по возвращении домой говорится в сюжете ТСН.

Месяц назад маленькой Саломеи пересадили сердце 4-летнего мальчика. Его родители согласились на посмертное донорство. Это была первая в Украине трансплантация сердца от маленького донора маленькой пациентке.

Любимая игрушка Юрка, подарившего Соломии сердце / Фото: ТСН

Маленькая Соломия не отпускает маминой руки, а другой крепко обнимает мягкого мышонка Джерри. Он был любимой игрушкой мальчика Юры, ставшего донором. Игрушку принесла его мама, когда приходила послушать, как в груди Соломии бьется сердце ее сына. Теперь Соломийка называет Джерри своим охранником. Впереди девочке еще предстоит длительная реабилитация, но самое сложное уже позади.

В соседней палате от Соломийки домой собралась и 17-летняя Юлиана. Месяц назад ей тоже пересадили сердце, но от взрослого донора. На выписку девушка надела любимое платье и уже знает, что первым сделает по возвращении домой: "Пойду с подругами на латте, мне разрешили пить латте, а я очень люблю вкус кофе".

Юлиана также готовится выписаться из больницы / Фото: ТСН

Единственное, что знает Юлиана о человеке, чье сердце бьется в его груди, — это то, что это был мужчина около 50-лет. Девушка мечтает когда-то познакомиться с его семьей и поблагодарить.

"Я в жизни еще ничего не увидела, но благодаря семье донора, я еще очень много могу увидеть. Жизнь это самое ценное, что у нас есть, если она еще и подарена второй раз", — отмечает девушка.

С начала этого года в Украине провели три детских пересадки сердца, кроме Соломии и Юлианы шанс на новую жизнь получил 15-летний Максим из Николаевщины. Сейчас он уже дома.

Максим из Николаевщины, которому тоже пересадили сердце / Фото: ТСН

Сейчас в письме ожидания свое сердце ждут еще 12 детей, трем из них нужен комплекс, так врачи называют легкие и сердце.

"Для пересадки очень важны размеры сердца. От взрослого мужчины ребенку сердце не пересадишь, и у нас, как и в мире, есть проблемы с детским донорством. В 2022 году не было никакой трансплантации детям, а в 2021 мы делали две трансплантации. У меня надежда, что мы это сможем делать быстрее", – говорит директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль.

Директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль / Фото: ТСН

После пересадки сердца ни у Соломии, ни у Юлианы осложнений не было, так что сейчас обе девочки могут постепенно возвращаться к обычной жизни. Юлиана продолжит обучение в колледже на факультете предпринимательства. А Соломия собирается в первый класс, и в школу готовилась вместе с мамой даже когда была в реанимации.

Жизнь после трансплантации: как живет девочка с пересаженным сердцем

Напомним, 3 июля у 4-летнего Юрчика произошло кровоизлияние в мозг. Это означало, что мозг ребенка умрет, и это было неизбежно, говорит мать мальчика Екатерина. Тогда она поняла, что ее сын может успеть спасти чью-то жизнь. Мать мальчика-донора поделилась их историей, потому что надеется, что она подарит шанс на жизнь еще большему количеству людей.

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