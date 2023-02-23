Любимая соль украинцев из Соледара снова на полках, но в меньшей упаковке и довольно дорого

"Артемсоль" возвращается на прилавки магазинов, правда с новым названием и символической упаковкой "Украинская мощь. Каменная". Сто тысяч упаковок из последней партии соли разбитого войной предприятия Соледара уже продают для сбора на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. За первые дни продаж уже удалось собрать 8 миллионов гривен. Лимитированную партию с символическим дизайном упаковки представили госпредприятие "Артемсоль" совместно с платформой UNITED24, говорится в ТСН.

Соль из украинского Соледара, охваченного огнем войны, уже давно исчезла с полок магазинов и стала дефицитной, но теперь возвращается с символической миссией.

В одном из цехов, где фасуют и упаковывают украинскую мощь, складывают вручную каждый пакетик. Все из мешков из шахт одного из самых крупных на планете предприятия, где ее добывали несколько веков подряд. Настоящий возраст этой соли более двухсот миллионов лет – исследовали ученые. Чтобы достать ее из-под земли, работники "Артемсоли" спускались в шахты глубиной 400 метров.

Они настолько огромны и уникальны, что в свое время там даже открыли туристический маршрут. В шахтах можно было не только полюбоваться месторождением соли, но и сыграть в футбол или послушать симфонический концерт, а 20 лет назад здесь впервые в мире состоялся подземный полет на воздушном шаре. Но летом 2022 года пришли россияне и беспощадно разрушали все.

В последний раз так разрушали предприятие во время Второй мировой. Все, что сейчас удалось сохранить – это 20 тонн уникальной соли. Последнюю партию предприятие Артемсоль вместе с фандрейзинговой платформой United24 собирали буквально по всей Украине, чтобы создать проект мощь и вернуть соль на полки магазинов. На вырученные деньги по продаже купить ударные дроны для главного управления разведки. “В этом проекте – это очень важный сбор. Это сбор на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. Которые смогут укомплектовать целую группу. С каждой пачки 465 грн. направляются на дроны для гур. Один дрон стоит 700 долларов. Нам нужно 1000 дронов, это и есть запрос разведки”, — говорит координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

Пакетики соленой украинской мощи уже на полках некоторых магазинов, заказать можно и на сайте UNITED24. Их всего 100 тысяч, и у них символична даже упаковка – в таком привычном для нас дизайне, но вместо цветка – украинский трезубец.

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