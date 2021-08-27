Любимый обещал жениться, а теперь отказывается: в Ровенской области 16-летняя девушка родила в туалете

Работники полиции будут общаться с отцом ребенка.

Несовершеннолетняя сама родила малыша в уличном туалете. И едва его удержала, чтобы не упал в яму. Произошло это на Ровенщине. Роды начались преждевременно, но родственники утверждают, что не знали, что девушка беременна. В том, что произошло, новоиспеченные бабушка с дедом теперь обвиняют друг друга.

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Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Угрозы, проклятия и обвинения. В какой-то момент кажется, что этот мужчина сейчас набросится на женщину. Ее приходится чуть ли не собой закрывать.

Это — бывшие супруги Андрей и Галина. Расстались в начале года. Сейчас мужчина обзванивает журналистов. Якобы просит поддержки в защите несовершеннолетней дочери, которая накануне внезапно для родных стала мамой.

"Дочь родила в туалете, но поймала ребенка. Хорошо, что поймала, я в шоке", — говорит отец роженицы Андрей.

"Она поймала ребенка, обняла, замотала в кофту", — говорит мать девушки Галина.



О беременности 16-летней Елены, говорят, никто не знал. Галина признается, что-то заподозрила, когда дочь набрала вес но Елена беременность возражала. На учет не становилась. А накануне ей стало плохо.

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"Болит живот, говорит сейчас приду, ушла. Потом позвонила, говорит:" Мам, выйдите ", — вспоминает Галина.

Дочь Галина увидела уже с младенцем на руках. Женщина вызвала скорую. Медики забрали роженицу и младенца в Березнивскую больницу. А оттуда новорожденного мальчика срочно в тяжелом состоянии с переохлаждением и поражением нервной системы доставили в реанимацию в Киеве.

"Роды на дому, ребенок перенес острую нехватку кислорода. В первую очередь пострадал мозг, ребенок незрелый, недоношенный, также пострадали легкие", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Ровенской областной детской больницы Сергей Матвеев.



Оказалось, мальчик родился на 8 месяце. Во всем, что произошло новоиспеченный дед обвиняет бывшую жену. И говорит, на нее написал заявление в полицию. Отец заявляет, что мать недоглядела за дочкой, а ему запрещала с ней общаться. Было чего не пускать, сетует женщина.

"Не раз ребенка бил, не раз меня бил, бросал на кровать. Мне раздирал рта, носа раздирал, глаза вырывал", — говорит Галина.



И уверена, дочь молчала о беременности, потому что боялась отца.

"Он сказал:" Буду знать, что ты беременна, я тебя убью, или зарежу, или повешу", — говорит мать роженицы.



Говорит, Елена — дочь хорошая. Женщина знала, что та встречалась с на 9 лет старше парнем. Тот обищал жениться, а теперь якобы сомневается в отцовстве.



"Работники полиции будут общаться с отцом ребенка, не было ли совершено неправомерных действий в отношении несовершеннолетней", — говорит и.о. заместителя руководителя Березнивской полиции Валерий Цапук.



Сейчас в полиции проводят проверку. Еще должны общаться и с молодой мамой. Ее же родителям грозит штраф - тысяча сто гривен за недосмотр за несовершеннолетней. А пока между бывшими супругами разборки, медики в Ровно делают все, чтобы спасти их внуку жизни и уже есть положительная динамика.

"Мозг у нас у ребенка жив, это главное, в легких тоже лучше. В стабильном состоянии и молодая мама. От сына не отказывается и хочет поскорее увидеть", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Ровенской областной детской больницы Сергей Матвеев.

"Я не могу быть советчиком, но я думаю, что надо поддержать эту молодую маму. Она очень сильно переживает, она звонит, интересуется состоянием, а другие члены семьи не звонили и не интересовались", — добавляет заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Ровенской областной детской больницы Сергей Матвеев.

В то же время уже откликнулись правозащитники. По желанию Елены, ее с малышом могут поместить в кризисный центр, где она получит и психологическую помощь. Туда советуют обращаться и другим девушкам и женщинам, которые оказались в затруднительном положении.

Напомним, в Черниговской области семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня.

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