Любит кататься на снегоходах и часто ездил в горы: что известно о пропавшем на Закарпатье туристе

Любит кататься на снегоходах и часто ездил в горы: что известно о пропавшем на Закарпатье туристе

Мужчину ищут уже двое суток спасатели и волонтеры.

На Закарпатье вторые сутки ищут 50-летнего мужчину, который с товарищами пошел кататься на снегоходах и заблудился. В каком направлении он мог уйти, пока предположений нет, но спасатели уже нашли его снегоход, он лежал в снегу вверх дном.

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Как рассказала ТСН.ua знакомая заблудившегося и волонтерша Римма Митрак, мужчина очень любит кататься на снегоходах и часто с друзьями ездил в горы.

"Это его любимый вид спорта, он постоянно ездил в горы. Часто выкладывал фото в соцсети из своих поездок", — рассказывает Римма Митрак.

Знакомая заблудившегося мужчина отзывается о нем положительно и надеется на то, что его вскоре разыщут.

Заблудившийся в горах турист, фото / Facebook

"Он у нас на Закарпатье в Большом Березном имеет пекарню, очень хороший мужчина. Верим, что найдется", — говорит Римма Митрак.

В ГСЧС сообщили, что, несмотря на густой туман, снег и вьюгу, поиски мужчины продолжаются в районе полонины Руна Ужгородского района.

Его ищут 4 отделения спасателей: 2 поисковых группы, из которых 20 спасателей и 2 единицы техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях.

Как уже сообщалось в выпуске ТСН, в субботу, 4 декабря, трое товарищей, жителей Закарпатья, решили прокатиться на снегоходах. Когда начало смеркаться, один из них потерялся. Друзья пытались найти его своими силами и даже были с ним на телефонной связи, но мужчина сказал, что телефон разряжается. Вскоре связь с ним исчезла. Его товарищи на связь со спасателями смогли выйти вчера в обед. Сказали, что они на одной из турбаз в селе Лумшоры, целые и невредимые, а вот где их друг, и не подозревают.

Новости Украины: на Закарпатье вторые сутки ищут 50-летнего мужчину

Поисковики надеются, что мужчина мог найти убежище от холода в одном из лесных домиков.