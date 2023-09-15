Любитель драк, богатства, "регионал" и соратник Медведчука: что известно о скандалах с Шуфричем

Шуфрич дрался с депутатами, министрами, убивал животных, был противником Революции Достоинства, соратником Януковича и Медведчука, делал пророссийские заявления, фотографировал блокпосты во время войны и это еще не все скандалы с политиком.

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич был задержан 15 сентября и получил подозрение в госизмене. В СБУ говорят, что политик пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе и поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития государства. В доме Шуфрича нашли просто целую коллекцию российской имперской символики.

Однако полученное подозрение – далеко не первый и не единственный скандал с Шуфричем. Больше об инцидентах и скандальных историях с политиком читайте на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандальные документы и звания! Шуфричу объявили подозрение и показали находки из его дома

Скандалы с Шуфричем в политике

Шуфрич – родом из Закарпатья. Свою политическую карьеру начал в 1996 году, став членом СДПУ(о), кстати, замглавы которой был пророссийский политик Виктор Медведчук. В составе этой политсилы Шуфрич впервые прошел в Верховную Раду. В парламенте в составе разных политических сил продвигал пророссийские взгляды.

Кроме того, Шуфрич входил в группу влияния подозреваемого в госизмене Медведчука, политик отрицал российскую агрессию на Донбассе, называв это "гражданской войной" – так же, как и российская пропаганда. Не один год Шефрич работал с президентом-беглецом Виктором Януковичем, в частности в 2004 году стал его уполномоченным представителем в парламенте. Во время пребывания Януковича у власти Шуфрич занимал должности министра по чрезвычайным ситуациям и заместителя главы СНБО Украины.

Нестор Шуфрич и Виктор Медведчук в Верховной Раде / Фото: УНИАН

В течение 2007-2014 годов Шуфрич был членом скандально известной "Партии регионов", члены которой виновны в силовом разгоне участников Евромайдана. По свидетельству эк-спредседателя КГГА Александра Попова, именно Шуфрич следил за разгоном студентов в ночь на 30 ноября 2013 года. Отметим, что в организации разгона подозревается экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович. Именно с ним СБУ связывает пророссийскую деятельность Шуфрича, за которую ему было объявлено подозрение.

"Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине", – заявили в СБУ.

В период Революции Достоинства Шуфрич был одним из голосовавших за "Законы о диктатуре" 16 января 2014 года, которые существенно ограничивали права граждан.

После Революции Достоинства "Партия регионов" никуда не исчезла, а просто переименовалась в "Оппозиционный блок". В составе этой политсилы Шуфрич снова стал народным депутатом, и в 2018 году голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

В 2017 году Шуфрич вступил в ряды партии "За жизнь!" подозреваемого в госизмене Вадима Рабиновича. В 2019 году Шуфрич был избран нардепом от пророссийской и запрещенной на сегодняшний день в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Обыски у Шуфрича: что нашли

15 сентября 2023 года дома у Шуфрича были проведены обыски: нашли ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи, документы, связанные с РФ. Кстати, найденное у Шуфрича имущество вдохновило пользователей сети на забавные мемы.

Находки во время обысков Нестора Шуфрича/Коллаж: ТСН.ua

Антиукраинские заявления Шуфрича

Уже своим членством в пророссийских политсилах Шуфрич демонстрировал, что никогда не являлся патриотом Украины. Его заявления без сомнения можно считать антиукраинскими. Так, он не поддерживал Евромайдан и дискредитировал Революцию Достоинства. В 2018 году политик заявил, что "в Украине идет гражданская война", и что "регулярных российских войск на Донбассе нет".

"Это война между украинцами, это конфликт между украинцами. Мы все время слышим о присутствии российских военных. Но там постоянно мониторинговая группа ОБСЕ работает, специальный комиссар ООН, и никто из них не зафиксировал официально присутствие российских войск на Донбассе", – заявлял Шуфрич в телеэфире.

А в феврале 2021 года в эфире "Право на владу" политик отказался называть Россию страной-агрессором, и заявил, что это государство является торговым партнером Украины.

Нестор Шуфрич был задержан за фотографирование блокоста в марте 2022 года/Фото: программа "Схемы"

Драки Шуфрича и убийства животных

Шуфрич – не только пророссийский политик, но и любитель драк. Так, в стенах Верховной Рады он дрался с Сергеем Левочкиным и Юрием Луценко. А в 2021 году за кулисами ток-шоу "Право на владу" на "1+1" политик набросился с кулаками на нынешнего главу Минздрава Виктора Ляшко. В феврале 2022 года Шуфрич в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" получил удар по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Их потасовка продолжилась в партере.

Избитый Нестор Шуфрич в зале парламента в 2014 году / Фото: УНИАН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как били Шуфрича: эпические видео

В 2019 году стало известно, что Шуфрич примерно с 2015 года был клиентом компании Thormählen & Cochran Safaris и убивал животных в Африке, в том числе и вымирающие виды. Среди погибших от рук политика животных – восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа орикс, антилопа гну и другие.

Шуфрич признал, что охотился за дикими животными в Африке, и утверждал, что это было законно. Политик объяснял, что предметом его охотничьего интереса были "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Убитое Шуфричем животное/Фото из открытых источников

Заметим, в разгар полномасштабного российского вторжения в марте 2022 года Шуфрича задержали бойцы терробороны Киева. Все потому, что политик фотографировал блокпост. Сам нардеп убеждал, что просто делал селфи для демонстрации того, что находится в Киеве.

В ноябре 2022 года Шуфрич вошел в состав Национального олимпийского комитета Украины как представитель Федерации стрельбы из лука. Это очень возмутило украинцев, в том числе и футболиста Андрея Шевченко, который после этого заявил о своем выходе из комитета. Под давлением общественности Шуфрич покинул состав НОК.

Состояние Шуфрича

В марте 2023 года журналисты издания BIHUS Info опубликовали расследование о состоянии Шуфрича, записанном на подставных лиц. Речь идет о тысячах квадратных метров недвижимости и тысячах гектаров земли по всей Украине, включая оккупированный Крым.

В расследовании говорилось, что семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе. Так, только в Козине в собственности семьи нардепа – более 2 тыс. кв. м недвижимости и свыше гектара земли.

Одно из поместий оформлено по дарственной и его ориентировочная стоимость – 120-130 млн грн. Второе поместье на 358 кв. м и 15 соток земли записаны на супругу нардепа Екатерину Майкову и ее фирму. Третье имение – в собственности сына нардепа Александра – у него 300 кв. м и стоит оно около 30 млн. грн. Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича.

В центре Киева у Шуфрича и его сына есть шесть квартир площадью 430 кв. м, стоимость которых может достигать 130 млн. грн. Также у семьи нардепа есть земля, квартиры, дома в Ужгороде.

Еще Шуфрич владеет имением в Крыму, расположенном возле имения Медведчука.

Одним из известнейших активов, в котором фигурирует Шуфрич, является "Киевский речной порт".

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