Любитель Лепса во Львове после повестки рассчитывает на "белый билет": детали скандала

Львовянин, сделавший замечание из-за скандальной песни, предполагает, что извинение нарушителя могло быть неискренним.
Одессит Лукьян Зайцев, который громко слушал во Львове песни путинофила Лепса и потом извинился из-за этого, не очень переживает, что ему выписали повестку в ТЦК (военкомат – ред.).
Как рассказал этот юноша в комментарии для ТСН.ua, он рассчитывает на "белый билет".
"Мне нужно будет пойти в военкомат. У меня детская травма – нет двух пальцев", – рассказал нам Зайцев.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о "белом билете", юноша ответил так: "Надо будет показать это и актуализировать".
В свою очередь, на вопрос о том, почему произошел конфликт по его версии, Зайцева, он ответил нам так:
"Видимо, просто была неправильная работа организма. В итоге я неправильно поступил в этой ситуации – не нужно было хвататься за телефон и все это не раздулось бы".
К этому он добавил, что песня Лепса была у него в медиатеке.
"Удалил и больше его не слушаю", — резюмировал Лукьян.
Львовский музыкант Роман Гурский, который на днях стал свидетелем того, как этот юноша наслаждался песней путиниста Лепса, в комментарии для ТСН.ua рассказал, что по его данным, этот парень, возможно, с октября живет во Львове.
"Как оказалось, они (одессит вместе с другими, кто находился в автомобиле – ред.) уже полгода тусуются во Львове. Ребята, видимо, подумали, что Бога за бороду схватили. Во время разговора у меня спросили: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?", потом этот парень извинялся на камеру. Изменил ли он свое мнение? Если честно, то я не очень бы на это рассчитывал".
По мнению Гурского, если бы не вмешательство патрульных полицейских, то с молодым человеком уже по-другому разговаривали бы неравнодушные львовяне.
Скандал из-за песни Лепса: что известно
Инцидент произошел на днях у памятника Адаму Мицкевичу во Львове. Там на парковке стоял автомобиль Range Rover, в салоне которого находились по меньшей мере три человека. С авто в этот момент громко звучала песня Лепса. Внимание на это обратил львовянин Роман Гурский.
Он сделал замечание, но после этого пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить по лицу. Позже автомобиль припарковали на пл. Мицкевича, а сами ребята с места конфликта скрылись.
После громкой огласки в соцсетях патрульная полиция остановила Range Rover на ул. Кульпарковской. Оказалось, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний одессит.
Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором участник инцидента просит прощения за свой поступок и отмечает, что едет в полицию давать показания.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 мая, россиянам показали парад с украинской озвучкой.
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