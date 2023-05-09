Любитель Лепса во Львове после повестки рассчитывает на "белый билет": детали скандала

Одессит Лукьян Зайцев, который громко слушал во Львове песни путинофила Лепса и потом извинился из-за этого, не очень переживает, что ему выписали повестку в ТЦК (военкомат – ред.).

Как рассказал этот юноша в комментарии для ТСН.ua, он рассчитывает на "белый билет".

"Мне нужно будет пойти в военкомат. У меня детская травма – нет двух пальцев", – рассказал нам Зайцев.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о "белом билете", юноша ответил так: "Надо будет показать это и актуализировать".

В свою очередь, на вопрос о том, почему произошел конфликт по его версии, Зайцева, он ответил нам так:

"Видимо, просто была неправильная работа организма. В итоге я неправильно поступил в этой ситуации – не нужно было хвататься за телефон и все это не раздулось бы".

К этому он добавил, что песня Лепса была у него в медиатеке.

"Удалил и больше его не слушаю", — резюмировал Лукьян.

Львовский музыкант Роман Гурский, который на днях стал свидетелем того, как этот юноша наслаждался песней путиниста Лепса, в комментарии для ТСН.ua рассказал, что по его данным, этот парень, возможно, с октября живет во Львове.

"Как оказалось, они (одессит вместе с другими, кто находился в автомобиле – ред.) уже полгода тусуются во Львове. Ребята, видимо, подумали, что Бога за бороду схватили. Во время разговора у меня спросили: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?", потом этот парень извинялся на камеру. Изменил ли он свое мнение? Если честно, то я не очень бы на это рассчитывал".

По мнению Гурского, если бы не вмешательство патрульных полицейских, то с молодым человеком уже по-другому разговаривали бы неравнодушные львовяне.

Скандал из-за песни Лепса: что известно

Инцидент произошел на днях у памятника Адаму Мицкевичу во Львове. Там на парковке стоял автомобиль Range Rover, в салоне которого находились по меньшей мере три человека. С авто в этот момент громко звучала песня Лепса. Внимание на это обратил львовянин Роман Гурский.

Он сделал замечание, но после этого пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить по лицу. Позже автомобиль припарковали на пл. Мицкевича, а сами ребята с места конфликта скрылись.

После громкой огласки в соцсетях патрульная полиция остановила Range Rover на ул. Кульпарковской. Оказалось, что за рулем находился 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний одессит.

Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором участник инцидента просит прощения за свой поступок и отмечает, что едет в полицию давать показания.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 9 мая, россиянам показали парад с украинской озвучкой.

Читайте также: