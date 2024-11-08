"Люблю тебя, мой Белобрысик": россияне в Запорожье убили две семьи, подробности кровавого удара

Российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты убили 10 человек, еще 41 человек получил травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты убили 1-летнего мальчика, его маму и прабабушку

Корреспондентка ТСН побывала на месте ракетного удара по Запорожью. Одна из авиабомб попала по многоэтажке. Почти сутки здесь продолжалась поисково-спасательная операция. Ее завершили после обеда, когда под руинами нашли тело мужчины.

Он стал десятой жертвой русских террористов. Вражеская бомба оборвала здесь жизнь целой семьи — погиб годовалый мальчик, его 27-летняя мама и прабабушка. Вот это единственное фото, уцелевшее после удара, его обнародовала сестра погибшей Анна.

Мама и сын, погибшие в результате обстрела Запорожья

"Нашли сестру и уже ночью из-под завалов достали вместе тела ребенка и его прабабушки. Мы там были почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Люблю тебя, мой Белобрисик".

Россияне убили 21-летнего парня, сидевшего за столом

Рядом с домом горы строительного мусора, вместо некогда уютных квартир. В результате российской бомбардировки в городе разбито почти полторы сотни домов.

В разрушенном доме жила семья Дмитрия. Он сам доставал жену и сына из-под завалов. Но 21-летнего Егора медики спасти так и не смогли.

"Сын, к сожалению, погиб. Жена лежит — таз поломан. Я его в углу откопал. Он за столом сидел, а жену сразу не увидел — засыпана была", — говорит житель Запорожья.

Обстрел Запорожья 7 ноября

Россияне убили родителей и дедушку 5-летнего мальчика

В больнице остается 15 раненых. Среди них – дети. Известно, что 5-летний мальчик в тяжелом состоянии искусственной вентиляции легких. Его родители и дедушка погибли.

"Один ребенок пяти лет поступил в тяжелом состоянии с диагнозом минно-взрывная травма, диагноз закрыта черепно-мозговая травма ушиб головного мозга, грудной клетки, нейрогенный шок ребенок был прооперирован", — говорит генеральный директор Запорожской областной детской больницы Ирина Кулеш.

Обстрел Запорожья КАБами / Фото: Запорожская ОВА

Также российский КАБ разбил местный онкодиспансер, 17 пациентов эвакуированы в другие медучреждения. 8 медиков ранены, двое из них в тяжелом состоянии. На месте атаки обломки и мусор разгребают работники, помогают закрыть дыры в окнах волонтеры. Сегодня в Запорожье объявлен траур по погибшим в результате вражеских обстрелов. Российский авиаудар унес жизни 10 человек, еще 41 человек ранен.

Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.

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