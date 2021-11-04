Любовь, измена и война: на большие экраны вышла лента Одесской киностудии "Почему я жив"

Любовь, измена и война: на большие экраны вышла лента Одесской киностудии "Почему я жив"

Картина получила финансирование государства, победив на конкурсе сценариев от Госкино.

Уже с сегодняшнего дня, 4 ноября, в прокат вышел фильм о любви, предательстве и войне "Почему я жив", снятый Одесской киностудией. События разворачиваются во фронтовом Мариуполе в 1940 году.

О чем фильм и впечатления от допремьеры первых зрителей – в сюжете ТСН.16:45

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Девятилетний киевлянин Максим Горай сыграл свою первую большую роль. Именно его персонаж Женька рассказывает всю историю. Максим в роли вжился легко, свои реплики помнит очень хорошо.

Кратко о сюжете фильма

Украинка Фрося по уши влюблена в 17-летнего еврея. Однако Фросин отец – категорически против родственства с евреями. В этот период начинается война. Всем евреям города Мариуполь приказали носить желтую звезду. Вчерашние противники становятся самыми родными людьми. Несовершеннолетний отец еврейского мальчика уходит на фронт.

В кинотеатрах покажут украинский фильм "Почему я жив" | Новости Украины

Сценарий этого фильма более 20 лет назад написал Евгений Митько. Это его личная история, которую он пережил маленьким мальчиком в Мариуполе во время немецкой оккупации. До кинопремьеры автор не дожил. Но еще при жизни выбрал режиссера своего будущего творения. Им стал Виллен Новак.

Картина получила финансирование государства, победив на конкурсе сценариев от Госкино. Первые зрители фильма впечатления положительные. "Невозможно сдержать слезы, и смеялась тоже искренне над этими разными режиссерскими находками. Украинское кино становится качественным. Два часа непредсказуемых эмоций", — делятся впечатлениями от допремьеры зрители.

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