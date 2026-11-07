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Любовь, подарившая крылья: история украинского защитника, который потерял руку на фронте, но обрёл счастье
Уникальное обучение в центре Superhumans в Одессе: раненый пилот FPV-дрона Андрей Щербенко учится с помощью протеза менять подгузники и гладить вещи для своей будущей дочери.
В одесском реабилитационном центре Superhumans для ветерана Андрея Щербенко организовали специальную подготовку — чтобы он мог с протезом переодевать младенца, гладить вещи и гулять с коляской. Андрей — первый, кто прошел такую подготовку в центре. Ведь его ждет самая важная роль — роль папы.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
Шестнадцать операций и решение жить
Он знает, что такое борьба за жизнь. Андрей Щербенко — в армии с февраля 2022 года. Донецкая, Луганская, Сумская и Курская области. Сначала пехота, затем — пилот FPV-дронов.
А 20 января 2025 года война едва не унесла его жизнь. Вражеский взрыв отбросил Андрея на асфальт: тяжёлые ранения, ампутация правой руки, десять дней в коме и шестнадцать операций за год. Но он решил жить.
Андрей Щербенко, ветеран: «Жить, хочется просто жить. И, в принципе, до сих пор ничего не изменилось».
Любовь с первого взгляда: встреча с Тамарой
Он снова учился ходить и осваивал протез. А потом в интернете познакомился с Тамарой. Когда она увидела его фото из госпиталя и узнала об ампутации, признаётся — испугалась. Не внешности — ответственности. Но когда они встретились лицом к лицу, сомнения исчезли.
Тамара Щербенко, жена: «Это была любовь с первого взгляда, потому что мы смотрели друг другу в глаза. Я даже не замечала, что у него нет руки. Я не видела ни этого, ни усталости. Я понимала, что мы сможем всё, что я смогу всё и всё».
Через несколько недель они уже жили вместе с сыном Тамары. А теперь ждут дочь.
Обучение в Superhumans: вместо боевого пульта — кукла
Андрей хочет быть папой, который умеет всё — переодеть малыша, сменить подгузник, собрать вещи для прогулки. Поэтому в одесском Superhumans он проходит специальное обучение.
Анна Апонова, эрготерапевт: «Я предложила, Андрей сначала: «Да нет, это нереально, такого быть не может», а жена со стороны — «Да, да!»… Эрготерапия — это всегда возвращение к участию. Участие — это также родительство, отец».
Теперь вместо боевого пульта — кукла. Вместо дрона — детские вещи.
Андрей говорит: сначала боялся даже прикоснуться к кукле протезом. Теперь у него получается всё лучше и лучше. Тамара рядом — подсказывает и радуется каждому успеху.
Тамара Щербенко, жена: «Я считаю, что многие мужчины даже двумя руками такого не делают, а он делает это одной рукой, с помощью протеза».
Готовность к главной роли в жизни
А вот они на улице — гуляют с детской коляской, пока ещё пустой. Но совсем скоро в ней будет лежать их доченька. И папа хочет быть готов ко всем мелочам.
Андрей Щербенко, ветеран: «Любовь — она вдохновила, и у меня появились крылья».
Он не скрывает: сначала боялся, пригодится ли он, но теперь уверен — сможет всё, ведь совсем скоро маленькая девочка назовёт его папой.
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