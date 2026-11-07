ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
211
Время на прочтение
3 мин

Любовь, подарившая крылья: история украинского защитника, который потерял руку на фронте, но обрёл счастье

Уникальное обучение в центре Superhumans в Одессе: раненый пилот FPV-дрона Андрей Щербенко учится с помощью протеза менять подгузники и гладить вещи для своей будущей дочери.

Автор публикации
Сергей Осадчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андрей Щербенко

Андрей Щербенко / © ТСН

В одесском реабилитационном центре Superhumans для ветерана Андрея Щербенко организовали специальную подготовку — чтобы он мог с протезом переодевать младенца, гладить вещи и гулять с коляской. Андрей — первый, кто прошел такую подготовку в центре. Ведь его ждет самая важная роль — роль папы.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Шестнадцать операций и решение жить

Он знает, что такое борьба за жизнь. Андрей Щербенко — в армии с февраля 2022 года. Донецкая, Луганская, Сумская и Курская области. Сначала пехота, затем — пилот FPV-дронов.

А 20 января 2025 года война едва не унесла его жизнь. Вражеский взрыв отбросил Андрея на асфальт: тяжёлые ранения, ампутация правой руки, десять дней в коме и шестнадцать операций за год. Но он решил жить.

Андрей Щербенко, ветеран: «Жить, хочется просто жить. И, в принципе, до сих пор ничего не изменилось».

Любовь с первого взгляда: встреча с Тамарой

Он снова учился ходить и осваивал протез. А потом в интернете познакомился с Тамарой. Когда она увидела его фото из госпиталя и узнала об ампутации, признаётся — испугалась. Не внешности — ответственности. Но когда они встретились лицом к лицу, сомнения исчезли.

Тамара Щербенко, жена: «Это была любовь с первого взгляда, потому что мы смотрели друг другу в глаза. Я даже не замечала, что у него нет руки. Я не видела ни этого, ни усталости. Я понимала, что мы сможем всё, что я смогу всё и всё».

Через несколько недель они уже жили вместе с сыном Тамары. А теперь ждут дочь.

Обучение в Superhumans: вместо боевого пульта — кукла

Андрей хочет быть папой, который умеет всё — переодеть малыша, сменить подгузник, собрать вещи для прогулки. Поэтому в одесском Superhumans он проходит специальное обучение.

Анна Апонова, эрготерапевт: «Я предложила, Андрей сначала: «Да нет, это нереально, такого быть не может», а жена со стороны — «Да, да!»… Эрготерапия — это всегда возвращение к участию. Участие — это также родительство, отец».

Теперь вместо боевого пульта — кукла. Вместо дрона — детские вещи.

Андрей говорит: сначала боялся даже прикоснуться к кукле протезом. Теперь у него получается всё лучше и лучше. Тамара рядом — подсказывает и радуется каждому успеху.

Тамара Щербенко, жена: «Я считаю, что многие мужчины даже двумя руками такого не делают, а он делает это одной рукой, с помощью протеза».

Готовность к главной роли в жизни

А вот они на улице — гуляют с детской коляской, пока ещё пустой. Но совсем скоро в ней будет лежать их доченька. И папа хочет быть готов ко всем мелочам.

Андрей Щербенко, ветеран: «Любовь — она вдохновила, и у меня появились крылья».

Он не скрывает: сначала боялся, пригодится ли он, но теперь уверен — сможет всё, ведь совсем скоро маленькая девочка назовёт его папой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УДАР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ! Резонансные заявления ДУКИ в суде! | ТСН 19:00 6 ноября

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie