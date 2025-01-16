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Любовь, ревность и убийство: в Карпатах произошла жуткая семейная трагедия

Любовь, ревность и убийство: в Карпатах произошла жуткая семейная трагедия

На суде женщина заявила, что любила мужчину и не хотела его убивать. Фото иллюстративное / Фото: pixabay.com

Подозреваемая на суде заявила, что муж постоянно ее ревновал, из-за чего произошла трагедия. Как суд ее наказал?

В Верховине Ивано-Франковской области к 5 годам лишения свободы приговорили женщину из-за убийства своего мужа. Женщина утверждала, что она любила покойного, однако он постоянно ее ревновал, из-за чего возникали скандалы.

Об этом идет речь в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковской области от 24 декабря 2024 года.

По данным суда, трагедия произошла еще 26 ноября 2021 года. Тогда женщина выхватила нож и тяжело ранила 25-летнего мужчину. Он умер. 

На суде подозреваемая вину признала. Она отметила, что "что нанесла мужчине ножевое ранение в состоянии сильного душевного волнения. Она любила умершего, которого любил также ее сын. Мужа не изменяла, но она была материально независима от мужа, который ее ревновал и бил, когда находился в состоянии алкогольного опьянения, а выпивал алкоголь он часто". Она добавила, что покойный муж часто ее оскорблял, поскольку ревновал, но она в полицию не обращалась. В день трагедии ей позвонил местный предприниматель, который предложил вернуться на работу, ее муж воспринял это агрессивно, из-за чего произошел конфликт. Женщина отметила, что пыталась спастись от мужа и случайно выхватила нож и ранила его. 

На сторону обвиняемой стали ее родственники, которые отметили, что зять часто ревновал и бил женщину.

Мать и сестра покойного на суде заявили, что якобы мужчина "не пускал на работу жену после того, как узнал, что у нее есть любовник-таксист". 

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч.1 ст. 115 УК Украины. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, во Львове двое мужчин убили женщину, которая шла домой.

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