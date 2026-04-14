Герой Украины, потерявший обе руки, стал отцом: видео по выписке маленького Натаниеля

Валерий и Вероника Кучеренко с младенцем / © ТСН

Накануне из областного перинатального центра Киевщины выписали Натаниэля Кучеренко. Его отец Валерий во время тяжелых боев в 2023 году потерял обе руки, прошел сложную реабилитацию и протезирование в США. Больше всего он переживал, как о его ампутации сообщить жене и не испугаются ли папы дочери. Сегодня Валерий — Герой Украины и счастливый многодетный отец.

История Валерия Кучеренко

Маленькому Натаниэлю всего пять дней. Он уже одет в свою первую вышиванку, но из-за прохладной апрельской погоды домой поедет в теплом конверте. Малыш еще не знает, какой путь пришлось пройти его семье, прежде чем он появился на свет.

Его отец — Валерий Кучеренко, позывной «Гонсалес». В тяжелом бою в 2023 году он прикрывал собратьев, уничтожил немало врагов, но был забросан гранатами.

«Забросали гранатами и повредили руки. Несколько магазинов успел выпустить, успел уничтожить врагов. Потом автомат выпал из рук, меня уже товарищи тянули. Я в этот момент даже заплакал, говорю: зачем вы жене сказали? Хотел как-то подготовить. Больше всего боялся, что меня дочери бояться будут, а они сразу прибежали и обняли», — говорит Валерий Кучеренко, Герой Украины.

Мечта о сыне

Высшую награду — Звезду Героя «Гонсалесу» вручил лично президент Украины прямо в госпитале. Затем было сложное протезирование в США. Валерий учился делать все заново: держать чашку, покупать овощи, готовить. Но главной мечтой оставался сын.

И вот в Чистый четверг родился Натаниэль. Его имя в переводе означает «Дарованный Богом». Выписка потомка Героя происходила под звуки воздушной тревоги, когда Россия снова пустила ракеты по Украине. Но в стенах центра царило только счастье.

Первый контакт: папа был вторым, кто коснулся сына

Валерию нелегко держать сына своими новыми руками, но эти ощущения он не променял бы ни на что.

«Это наша гордость. Мы очень долго шли и наконец пришли. Будем воспитывать настоящего казака», — говорит отец.

Интересно, что именно папе положили малыша на грудь почти сразу после рождения.

«Я всегда говорила — любовь побеждает. Поэтому мы решили: трое детей должно быть! Некоторое время второй человек, к которому Натаниэль прикоснулся после врача, это был наш папа», — говорит Вероника Кучеренко, мать.

Врачи-неонатологи делают малышу комплименты — говорят, аппетит у парня отличный, он начал активно искать грудь, едва оказавшись на папе.

Новая жизнь — новые вызовы

Валерий и Ника уже стали примером для многих ветеранов. Они открыли собственную пиццерию, Валерий показывает в соцсетях, как зарыбляет пруд и справляется с бытом. Теперь придется заново учиться заботиться о младенце: как подать пустышку или убаюкать.

Дома Натаниэля Валерьевича уже ждут две старшие сестрички — Валерия и Александра. Жизнь продолжается, и она сильнее любых ракет.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 ОНЛАЙН! НОВОСТИ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ. ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ