"Любой фронт невыгоден": эксперт рассказал, чем грозит Украине возникновение новой балканской войны

Ситуация в частично признанном Косово напоминает пороховую бочку, которая может взорваться и тогда в Европе разгорится новая балканская война. Украине невыгоден ни этот предполагаемый, ни какой-либо другой фронт.

Сейчас "пороховую бочку" в Косово пытается поджечь Россия.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

"Когда Ельцин сделал эту спецоперацию и захватил Приштину – это же фактически с подачи России это Косово образовалось… Европа пытается избегать острых углов, они не хотят решать такие вопросы. А это пороховая бочка. Или ее надо разрядить, или кто-то ее подожжет и она рванет. Вот сейчас Россия пытается ее поджечь. И если они (Европа — ред.) будут дальше медлить и тянуть кота за хвост, то могут действительно получить какой-то взрыв", — сказал военный эксперт.

Он также отметил, что большинство жителей Косово – албанцы, которые являются мусульманами, поэтому Албания сразу вступила бы в войну, если бы такая разгорелась.

"А кто поддержит Сербию – здесь нужно посмотреть. Но в любом случае, в подбрюшье Европы может разгореться новая балканская война", – подчеркнул Жданов.

Что касается рисков в этом контексте для Украины, он пояснил, что ей не выгодна не только война в Косово, но и любая другая.

"Нам любой фронт невыгоден: ни в Косово, ни на Тайване, нигде. Чтобы Соединенные Штаты не отвлекались", – объяснил эксперт.

В то же время, по его мнению, предполагаемая война в Косово не станет большой нагрузкой для НАТО.

"Что касается НАТО, то для них это будет первый фронт. НАТО же дистанцируется от нашего конфликта, оно не участвует. Я думаю, что для НАТО это не будет такой большой нагрузкой. И там уже они должны двигаться гораздо быстрее, чем в Украине", – рассказал Жданов.

Напомним, в конце июля на севере Косово местные сербы (составляющие там большинство населения) начали возводить баррикады в знак протеста против решения Приштины о перерегистрации транспорта и идентификационных картах косовского образца. Ситуация угрожала перерасти в серьезную войну.

В Косово даже вспыхнула стрельба, в которой Приштина обвинила сербов.

Позже власти Косово отложили введение запрета на сербские документы до 1 сентября.

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