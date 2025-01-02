"Любые гарантии безопасности без США – это слабые гарантии": Зеленский о справедливом мире для Украины

Любые гарантии безопасности для Украины без США – это слабые гарантии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущим Юлии Галушко и Егору Гордееву на канале ТСН.ua.

"У нас исторический шанс, потому что я считаю, что многие годы смелые люди боролись за независимость и ее не дожали. У нас не было независимости. Сегодня мы можем это сделать... Если коротко, справедливый мир для нас – это понимание, что мы (будем – ред.) в ЕС и когда, понимание, что у нас мощные, сильные гарантии безопасности. НАТО – лучший вариант для нас. Мы будем бороться за это. Если нет? Не хотелось бы сейчас давать пас относительно альтернативы... Безусловно, любые гарантии безопасности без Соединенных Штатов, я считаю, это слабые гарантии безопасности для Украины", — подчеркнул он.

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Зеленский привел пример Израиля.

"Если мы сейчас берем израильские гарантии безопасности и видим, как они 200, 300, 500 ракет отбивают без НАТО, но с авиацией союзников – Соединенных Штатов, Франции, Британии – с таким воздушным сильным флотом, с ПВО, которае работает не только с Израиля, на всей этой земле. Вы видели, как с территории Иордании ПВО работала против иранских ракет", – отметил он.

Президент добавил, что существует много деталей этих гарантий безопасности.

"Таких гарантий безопасности (как Израилю – ред.) Украине пока никто не предлагал. Поэтому, если нет... Вот "если нет" серьезное мы пока не слышали. Поэтому я и говорю, что такое справедливый мир, что такое победа. Безусловно, в будущем Украина все вернет. Мы должны рассчитывать на свои сильные стороны, сделать все, чтобы для Украины был справедливый мир и сильные гарантии безопасности. Что сделает невозможным возвращение Путина (путинской армии в Украину – ред.). А потом дипломатически вернуть все, если будет такое согласие, что дипломатия будет работать", – объяснил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Путин не желает справедливого мира.

"Я не думаю, что Путин этого хочет, если честно", – резюмировал он.

Ранее Зеленский уже отмечал, что настоящей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО.

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