"Люцифер" уже в Украине: в какие регионы страны пришел антициклон, спровоцировавший пожары в Европе

"Люцифер" уже в Украине: в какие регионы страны пришел антициклон, спровоцировавший пожары в Европе

Завтра, 17 августа, жара вообще достигнет пика, но скоро пойдет на спад.

"Люцифер" уже в Украине — к нам достался антициклон, спровоцировавший пожара на юге Европы. Правда, в Украине его называют "Элфи". Хотя у него и другое название, но так же опасен. Синоптики прогнозируют +30 по всей территории. В половине регионов вообще заявляют о риске пожаров.

Долго ли будет держаться жара, говорится 16 августа в сюжете ТСН.19:30.

К нам примчалась облако раскаленного воздуха из пустыни Сахара, которое перед тем пронеслось по Европе. От жары пострадали Греция, Италия, Хорватия и Черногория. В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали сотни людей.

В половине украинских регионов тоже предупреждают о риске пожаров. А завтра жара вообще достигнет пика.

"На территории Киева видим высокие температуры. Даже 32-33 градуса могут быть дневные максимумы", — отмечает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Будет расти не только температура, но и количество пациентов, страдающих от жары. Это из опыта уже знают врачи.

"Люди чувствуют себя хуже. Очень сложно перестроить организм, и люди, которые имеют проблемы с сердцем, они переносят это хуже. Симптомы могут быть разные. Обычно, это головная боль, давление, общая слабость, плохой сон и даже кошмары", — говорит семейный врач Вероника Степаненко.

Погода в Украине: антициклон "Люцифер" достался Украины - есть ли риск возникновения пожаров

Как пережить жару? Без лишней надобности не улицу не выходить, советуют специалисты. Если же без этого не обойтись — надевать одежду из легких тканей, прятаться от солнца и пить побольше воды.

Впрочем, терпеть долго не придется. Уже завтра на западе начнет накрапывать, на следующий день заливать уже почти всю территорию страны.

"Конечно, после такой жары, при прохождении в среду атмосферного фронта, ожидаем грозовые дожди, местами град и шквалы", — предупреждает синоптик Наталья Птуха.

Но синоптики успокаивают: штормить в Украине недолго. А вот похолодание задержится.

Напомним, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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