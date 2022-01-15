Людей эвакуировали, рейсы отменили: в СБУ поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев"

Людей эвакуировали, рейсы отменили: в СБУ поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев"

В настоящее время идет проверка.

В субботу, 15 января, из международного аэропорта "Киев" (Жуляны) из-за сообщения о заминировании эвакуировали людей.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Иван Ильницкий.

Так, по его информации, примерно в 14:00 поступило анонимное сообщение на почту СБУ о якобы минировании аэропорта. Людей эвакуировали. Рейсы отменили. В настоящее время идет проверка.

Фото: Ивана Ильницкого / ТСН

Напомним, 12 января по Киеву прокатилась волна заминирований: были закрыты четыре станции метро, два аэропорта и некоторые ТРЦ.

Отметим, что в конце декабря 2021 в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО и оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.