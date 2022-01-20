Людей госпитализируют в тяжелом состоянии: главный врач Львовской инфекционной больницы о новой вспышке COVID-19

Во время этой волны коронавируса в опасности также дети, считает медик.

В западной Украине в последние дни фиксируют увеличение количества больных коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавируса, и на этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих. Также он подчеркнул, что эпицентр заболеваемости сейчас – это западная Украина, в частности, негативная динамика наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях.

Какая ситуация сейчас в больницах на западной Украине и действительно ли там вспышка заболеваемости коронавирусом, об этом ТСН.ua пообщался с главным врачом Львовской областной инфекционной больницы Сергеем Федоренко.

В Украине официально объявили о начале новой вспышки коронавируса. Во Львовской области два дня подряд превышена динамика уровня госпитализаций. Какая ситуация в вашей больнице?

По состоянию на 20 января у нас на лечении находится 146 больных. Из них 6 госпитализированных находятся в отделении интенсивной терапии и 4 - на аппаратах ИВЛ. Если сравнить это с первой неделей нового года, то, несомненно, количество больных увеличивается каждый день. К нам ежедневно поступает по 5-6 больных. В основном это люди молодого и среднего возраста. Пожилых и старших людей среди этих больных практически нет. В отделении реанимации находятся невакцинированные больные и это еще раз подтверждает тот тезис, что невакцинированные болеют тяжелее.

Сколько лет младшему и старшему пациенту?

Сейчас у нас в больнице самый молодой пациент – это 6-летний ребенок. Ее госпитализировали вместе с матерью. Они оба больны. Старшему пациенту – 75 лет.

Львовская ОГА

Что, по вашему мнению, стало причиной роста количества больных коронавирусом?

Здесь следует учесть демографические тенденции в Украине, в том числе и в западных областях, которые обусловлены длительными рождественско-новогодними праздниками, когда люди часто ходили в гости к знакомым, родным, не соблюдая противоэпидемические правила. Также были массовые культурные мероприятия, концерты, вертепы – все это отразилось на увеличении количества больных. Также на западную Украину, в частности, во Львов, в этом году приехали как туристы из-за границы, так и из центральной и восточной Украины. С одной стороны, это хорошо, но увеличение количества неместного населения также могло повлиять на вспышку коронавируса во Львовской области.

УНИАН

Согласно ряду исследований, человек, инфицируемый штаммом "Омикрон", переносит заболевание легче, чем предыдущие варианты. Так ли это?

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в 9 областях Украины, в том числе и во Львовской области, зафиксированы случаи штамма "Омикрон". Этот штамм вируса действительно очень заразен и распространяется быстрее, чем "Дельта". Но относительно тех больных, которые поступают к нам, мы не можем на момент госпитализации установить, какой это именно штамм, поскольку такие исследования проводятся только в лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Больные, поступающие к нам, в большинстве уже в тяжелом состоянии. Оно обусловлено проявлениями острой дыхательной недостаточности, нарушением со стороны сердечно-сосудистой системы. Есть незначительное количество больных, у которых еще и наблюдаются проявления кишечной инфекции, но это все симптомы коронавирусной болезни. Также наблюдается заложенность носа, кашель, чихание. У всех больных мы фиксируем повышение температуры тела.

Кто сейчас в группе риска?

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Сейчас в группе риска те же люди, которые были и раньше. Это – больные сахарным диабетом, люди с хроническими поражениями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Также сейчас в зоне риска дети. Они сейчас гораздо чаще болеют, чем в предыдущие периоды.

Какие основные симптомы коронавирусной инфекции фиксируются медиками?

Основные симптомы – это повышение температуры, чихание, заложенность носа или ринорея, в основном есть сухой кашель. Также проявления общей интоксикации, сопровождающиеся болями в нижних конечностях, пояснице и верхних конечностях.

Associated Press

Есть ли среди ваших пациентов повторные случаи инфицирования?

У нас есть случаи, когда люди болеют повторно. Впервые они болели ориентировочно год назад, а сейчас снова развивается клиническая картина и есть лабораторное подтверждение коронавирусной болезни.

Можно ли говорить о том, что когда большинство людей встретятся с коронавирусом – мы поборем пандемию?

Такое мнение, что чем больше людей переболеют коронавирусной болезнью, тем быстрее остановится пандемия, сейчас есть. Но по состоянию на сегодняшний день мы уже точно знаем, что каждый раз появляются новые мутации COVID-19. И по утверждению главы ВОЗ, таких мутаций может быть столько, сколько букв в греческом алфавите. А потому я считаю, что говорить сегодня, что в ближайшее время мы наконец-то забудем о коронавирусе, точно преждевременно. Сегодня уже есть циркуляция "Дельты", "Омикрона". Но в мире есть информация от ученых о новых мутациях вируса и мы о них ничего не знаем: с какой скоростью они будут распространяться и насколько будут опасны.

Как болеют вакцинированные люди?

Последние полтора-два месяца мы наблюдаем заболевание коронавирусом среди дважды вакцинированных. Но я точно могу сказать, что эти люди имеют течение болезни средней тяжести. То есть, у них реже наблюдаются проявления цитокинового шторма, двусторонней бронхопневмонии и развитие сердечно-сосудистой недостаточности. В нашей больнице за весь период не было ни одного больного вакцинированного, которому понадобился бы аппарат ИВЛ. Это еще раз свидетельствует о том, что все же у вакцинированных людей степень напряжения иммунитета значительно выше и у этих людей значительно легче клиническое течение заболеваемости.

фото/Роман Балук, ЛГС

Были ли в вашей практике случаи, когда вакцинированный больной признавался, что купил COVID-сертификат?

Таких случаев мало. В нашей практике был только один такой инцидент. У пациента было тяжелое состояние. И больной рассказал, что он или его родственники приобрели этот COVID-сертификат. На самом же деле он не получал никакой вакцины против коронавируса. Однако, читая СМИ, действительно такие случаи в Украине, к сожалению, случаются. Такие люди не только опасны для себя или своей семьи, но и окружающих. И в этом никто не выигрывает. Когда люди попадают в больницу в критическом состоянии, то только тогда они признают свои ошибки и неправильную позицию, но бывает, что это уже поздно. Поэтому я призывают вакцинироваться и ни в коем случае не покупать фальшивых сертификатов.

Сплеск заболеваемости можно назвать новой волной коронавируса?

Да. Новая волна коронавирусной инфекции уже есть. Это показывают данные Центра общественного здоровья и лабораторного центра Львова, поскольку фиксируется значительным количеством положительных ПЦР-тестов. Пока рост заболеваемости продолжаться и как это будет – пока рано давать какие-нибудь прогнозы.

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