"До 12 приходов в день": как живет Тягинка на Херсонщине, которая ежедневно страдает от российских обстрелов (видео)

Россияне превратили жизнь украинцев в настоящий ад. На юге они уничтожают целые села, применяя все имеющееся вооружение. В направлении села Тягинка Бериславского района Херсонской области ежедневно летят почти все снаряды врага.

Журналистка ТСН Наталья Нагорная своими глазами увидела, что там происходит.

Николай Яценко – военный и начальник Тягинской сельской военной администрации. Он работает на этом посту с июля 2023 года. Мужчина говорит, к страшной войне здесь привыкаешь.

“Живется в условиях уже как обычно. Где-то кто-то умирает… Душа чувствует, что близкий человек умирает. А если ты человека знал как знакомого, то только поскучали, и дальше люди живут”, — рассказал Николай Яценко.

Под обстрелами остаются сотни человек

В Тягинце до сих пор остается около 300 человек. Каждый день кто-то уезжает по семь-восемь человек, говорит начальник сельской военной администрации. Всё зависит от обстрелов.

“Люди не возвращаются, потому что многие жилищные фонды разрушены. До этого были такие мелкие обстрелы минометы, артиллерия. А сейчас плотно обстреливают "Градами". Бывало такое, что ч по селу. И каждый день практически обстреливали", — говорит Николай Яценко.

Тягинка/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

Местные боятся выходить на улицу

По его словам, местные жители привыкли к войне, и эта безопасность их подвела. Раньше люди собирались в центре Тягинки, продавали молочку и домашние продукты на рынке. Пока однажды не прилетел "Ланцет" — три человека погибли.

“Много людей, которые идут на помощь людям. Есть люди, которые не учитывают безопасность, тянут за собой. Говорят, мы не будем уезжать, давайте нам грузовую машину, чтобы мы вывезли вещи”, – рассказал Николай Яценко.

Гуманитарный штаб в селе россияне постоянно разбивают, его приходится перемещать. Николай Яценко говорит, что локацию пытаются менять уже после первого прилета рядом.

“Люди боялись, чтобы “пункты незламності” под их домом не размещались. Здесь доходило до того, что позвонили по телефону на горячую линию, чтобы не разрешали размещать его", — говорит начальник военной администрации.

Россияне не дают покоя даже мертвым

По его словам, россияне даже не дают похоронить людей — постоянно обстреливают кладбище. Оно уже горело.

Тягинка/Скриншот с видео / Фото: ТСН.ua

"Это, наверное, последняя женщина, которая погибла у нас от обстрела "Градами". Это свежая могила человека, погибшего перед этим. Это все осень, адская осень… Вы видите кладбище, здесь спокойно похоронить человека не дают. Все кладбище обстреливают”, – рассказал Николай Яценко.

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