Людей невозможно достать из-под завалов и уничтожена техника оккупантов: что происходит в Авдеевке

Возле Авдеевки Донецкой области упорные бои продолжаются уже неделю. Оккупанты уничтожают город ракетными ударами и обстреливают из авиации. Несмотря на это, не все гражданские хотят выезжать из этого ада.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Россияне на Авдеевском направлении потеряли более 70 единиц техники, однако и дальше атакуют город

На Авдеевском направлении боец спецподразделения "Омега" за один день уничтожил шесть бронемашин российских оккупантов.

Здесь россияне атакуют сразу несколько участков. Задействовали две бригады, говорят бойцы. А это – сотни солдат на десятках бронемашин. Наши воины говорят, что такие атаки видели только в прошлом году. За несколько дней боев оккупанты потеряли более 70 единиц техники.

Авдеевка Донецкой области

Коксохимический завод – основное предприятие Авдеевки. Его россияне обстреливают управляемыми авиабомбами, а саму Авдеевку стирают с лица земли.

Под завалами остаются гражданские, которых не всегда можно вытащить

В городе остаются гражданские, которых не всегда удается спасти из-за постоянных обстрелов. Под завалами в разрушенных домах могут находиться люди.

"Из-за обстрелов сюда не может заехать спецтехника, чтобы вытащить из-под руин тела людей. Только за последние дни полицейские знают о четырех остающихся под завалами. Но ради живых и тех, кто хочет выехать из этого ада, сюда все же заезжает эвакуационная машина", — говорит Юлия Кириенко.

Как эвакуируют гражданских из Авдеевки

Полицейский Геннадий вместе с коллегой Дмитрием едут по разбитым улицам когда-то уютного родного города и ищут адреса, где могут быть люди.

Местные супруги вернулись домой месяц назад, чтобы забрать вещи, однако мужчина и женщина так и не смогли уехать из-за наступления оккупантов. С соседней улицы тоже хочет уехать еще одна женщина.

Полицейские эвакуируют жителей Авдеевки

Последним заявляется уехать Сергей. Он на костылях после ранения. На днях в его дом попала российская ракета. В это время он находился в своей квартире на третьем этаже. Выжил чудом и сам выбрался из-под завалов.

Авдеевка. / Фото: МВД

Полицейские пытаются убедить других гражданских уехать в более безопасные места, однако они отказываются из-за страха остаться без поддержки. Таких здесь, по данным полиции, остается более полутора тысяч.

Житель Авдеевки Сергей успел забрать из разрушенного дома телефон погибшего соседа

Все что смог сделать Сергей – это забрать телефон соседа. Его он отдает стражам порядка. Те решаются его включить уже на выезде из Авдеевки.

Тогда раздается звонок. Полицейскому ничего не остается, как взять трубку и известить о гибели мужчины. Он сообщает о трагедии Кати – дочери жителя Авдеевки.

Полицейский Геннадий пытается успокоить ее и обещает поехать в Авдеевский ад снова, за вещами отца.

Эвакуированные жители Авдеевки радуются, что на следующую ночь будут спать в покое. Люди говорят, что, несмотря на такое, верят в победу Украины.

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Напомним, россияне беспощадно штурмуют Авдеевку и пытаются оцепить город. В самый ад к бойцам в Донецкую область поехал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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