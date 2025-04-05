Людей расстреливали посреди улиц и не разрешали хоронить: жители Черниговщины вспомнили ужасы оккупации

Черниговская область / © ТСН

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Черниговскую область освободили три года назад. Во время оккупации это была территория застенков, сожженной российской техники и застреленных людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Поселки Старый и Новый Быков были среди тех населенных пунктов, которые освободили первыми. Здесь заканчивается Киевская область, начинается Черниговская. И именно здесь до недавнего времени был последний рубеж нашей обороны.

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Друг Педро сейчас служит в 67 бригаде и сейчас воюет на Сумском и Курском направлениях. В Быков после освобождения смог попасть через 2,5 года.

«Командир их батальона — Тарас Бобанич, друг „Хамер“, в апреле 2022 года был проводником ТСН — следил, чтобы журналисты не сходили с дороги и все время рассказывал о своих бойцах, которыми очень гордился. После Черниговщины „Правый сектор“ передислоцировался на Харьковщину. Там друг „Хамер“ повел ребят в бой и погиб. Но тогда, 3 года, в свободном Быкове, мы еще не знали, что нас сопровождает будущий официальный Герой Украины. Это звание друг „Хамер“ получил посмертно», — говорит Наталья Нагорная.

Оккупация этой громады продолжалась 33 суток. В поселке Новая Босань количество жителей в то время увеличилось вдвое. К сожалению, в начале полномасштабного вторжения, все кто пытался выехать из Киева в эту сторону ехали к родственникам или к знакомым, думали, что здесь безопаснее, но попадали в оккупацию.

«Я с 5 марта по 30 марта был пленным. У нас всего было в Басане в плену со мной вместе 20 человек», — говорит Николай Дяченко, поселковый голова Новобасанской громады.

Николай Дяченко — местный голова до 5 марта насчитал проход 850 единиц вражеской техники, дальше уже было не до подсчетов. В громаде погибло 19 гражданских людей, среди них подросток. Мария Зубец рассказывает, как оккупанты стреляли в разные стороны и тяжело ранили ее отца. В больнице не было ни лекарств, ни отопления.

Последствия оккупации / © ТСН

Даже похоронить погибших — было невозможно. Светлана рассказывает историю Николая.

«Он любил ходить по селу, и наверное, это уже мы так догадываемся, что он просто шел, и орки, возможно, ему какое-то замечание сделали, никто этих подробностей не знает, они его расстреляли. Коля лежал целый месяц. Родители его жили вообще на другой улице, они не позволяли даже забрать», — говорит Светлана Зубец, сотрудница Новобасанского сельского совета.

Светлана показывает нам видео и фото боев за их громаду — их сбросил боец 10 горно-штурмовой бригады, потому что у местных забирали телефоны, да и просто из дома было опасно выйти.

Именами тех, кто сражался за громаду и погиб здесь в бою, теперь названы центральные улицы. Больше всего погибших людей было в Быкове.

«Тут на входе, в этой парковой зоне было двое расстрелянных людей из других общин, которых россияне привезли во время оккупации в Новый Быков. В первый день 6 молодых ребят были замучены российскими оккупантами, а затем под обстрелами от осколочных ранений погибли еще 4 наших жителей», — говорит Игорь Костоваров, староста Новобыковского старостинского округа.

Застенок оккупанты сделали рядом с местным клубом.

Дата публикации 22:34, 04.04.25 Количество просмотров 16 ТСН новости 22:00 4 апреля. Ужасный удар по Кривому Рогу! Зеленский в ярости!

Пытки здесь были повсюду — одну из них мы увидели на территории местного сельхозпредприятия — в холодном контейнере людей держали месяц.

Самыми главными воспоминаниями навсегда останутся те, как в первые дни после освобождение волонтеры развозили хлеб.

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