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- Эксклюзив ТСН
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Людей расстреливали посреди улиц и не разрешали хоронить: жители Черниговщины вспомнили ужасы оккупации
Жители Черниговской области вспомнили ужасы, произошедшие во время оккупации. Что они поведали?
Черниговскую область освободили три года назад. Во время оккупации это была территория застенков, сожженной российской техники и застреленных людей.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.
Поселки Старый и Новый Быков были среди тех населенных пунктов, которые освободили первыми. Здесь заканчивается Киевская область, начинается Черниговская. И именно здесь до недавнего времени был последний рубеж нашей обороны.
Друг Педро сейчас служит в 67 бригаде и сейчас воюет на Сумском и Курском направлениях. В Быков после освобождения смог попасть через 2,5 года.
«Командир их батальона — Тарас Бобанич, друг „Хамер“, в апреле 2022 года был проводником ТСН — следил, чтобы журналисты не сходили с дороги и все время рассказывал о своих бойцах, которыми очень гордился. После Черниговщины „Правый сектор“ передислоцировался на Харьковщину. Там друг „Хамер“ повел ребят в бой и погиб. Но тогда, 3 года, в свободном Быкове, мы еще не знали, что нас сопровождает будущий официальный Герой Украины. Это звание друг „Хамер“ получил посмертно», — говорит Наталья Нагорная.
Оккупация этой громады продолжалась 33 суток. В поселке Новая Босань количество жителей в то время увеличилось вдвое. К сожалению, в начале полномасштабного вторжения, все кто пытался выехать из Киева в эту сторону ехали к родственникам или к знакомым, думали, что здесь безопаснее, но попадали в оккупацию.
«Я с 5 марта по 30 марта был пленным. У нас всего было в Басане в плену со мной вместе 20 человек», — говорит Николай Дяченко, поселковый голова Новобасанской громады.
Николай Дяченко — местный голова до 5 марта насчитал проход 850 единиц вражеской техники, дальше уже было не до подсчетов. В громаде погибло 19 гражданских людей, среди них подросток. Мария Зубец рассказывает, как оккупанты стреляли в разные стороны и тяжело ранили ее отца. В больнице не было ни лекарств, ни отопления.
Даже похоронить погибших — было невозможно. Светлана рассказывает историю Николая.
«Он любил ходить по селу, и наверное, это уже мы так догадываемся, что он просто шел, и орки, возможно, ему какое-то замечание сделали, никто этих подробностей не знает, они его расстреляли. Коля лежал целый месяц. Родители его жили вообще на другой улице, они не позволяли даже забрать», — говорит Светлана Зубец, сотрудница Новобасанского сельского совета.
Светлана показывает нам видео и фото боев за их громаду — их сбросил боец 10 горно-штурмовой бригады, потому что у местных забирали телефоны, да и просто из дома было опасно выйти.
Именами тех, кто сражался за громаду и погиб здесь в бою, теперь названы центральные улицы. Больше всего погибших людей было в Быкове.
«Тут на входе, в этой парковой зоне было двое расстрелянных людей из других общин, которых россияне привезли во время оккупации в Новый Быков. В первый день 6 молодых ребят были замучены российскими оккупантами, а затем под обстрелами от осколочных ранений погибли еще 4 наших жителей», — говорит Игорь Костоваров, староста Новобыковского старостинского округа.
Застенок оккупанты сделали рядом с местным клубом.
Пытки здесь были повсюду — одну из них мы увидели на территории местного сельхозпредприятия — в холодном контейнере людей держали месяц.
Самыми главными воспоминаниями навсегда останутся те, как в первые дни после освобождение волонтеры развозили хлеб.
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