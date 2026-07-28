Последствия обстрела Павлограда / © ТСН

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Днем 23 июля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами (УАБ) по пищевому предприятию в Павлограде Днепропетровской области — в самый разгар рабочего дня. Трое работников тогда погибли на месте, еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших с наиболее тяжелыми травмами срочно доставили в областную больницу в Днепре. Часами в операционных медики извлекали огромные металлические осколки и пытались вернуть к жизни изуродованные тела.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

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Что известно об атаке на Павлоград

Татьяна пришла в себя уже на больничной койке — с забинтованной головой и телом, полностью изрезанным осколками.

Татьяна, пострадавшая сотрудница предприятия: «Что я помню… Мне нанесли удар сюда, сюда и удар в висок. Я потеряла сознание от крови и больше ничего не помню».

Память по крупицам возвращает детали того страшного дня. Женщина вспоминает: прошло всего несколько часов с тех пор, как она вышла на очередную смену. И вдруг раздался сигнал воздушной тревоги и тревожное сообщение — летят вражеские авиабомбы. Все работники бросились в укрытие, однако добежать успели не все.

Татьяна, пострадавшая сотрудница предприятия: «Мы успели добежать до этого бункера за пять минут до взрыва — там уже царила суматоха, и мы просто не успели забежать в этот бункер. Ударная волна накрыла нас полностью со всей силой… Мы только развернулись, и КАБы попали как раз нам в лицо».

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Татьяна живет в Павлоградском районе. На ее родную деревню уже давно падают российские бомбы. Женщина искренне надеялась, что хотя бы на работе в городе будет спокойнее.

Татьяна, пострадавшая сотрудница предприятия: «Я ехала в Павлоград и думала: „Слава Богу, туда КАБы ещё не долетают, хоть спокойно можно поработать“. А когда они начали долетать и туда… Когда КАБы летят на Александровку, мы прячемся в погреб и живём там постоянно».

Операции в Днепре и борьба за жизнь

23 июля несколько авиабомб попали в гражданское пищевое предприятие в Павлограде. На камеры на теле полицейских были запечатлены первые минуты после сокрушительного удара — повсеместный пожар, разрушения и отчаянные крики людей.

Татьяна и её коллеги получили самые тяжёлые ранения в тот день. Её и ещё двух сотрудников, находившихся в коме, эвакуировали в Днепр. Из тела Татьяны хирурги извлекли сразу несколько крупных осколков.

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Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы: «Из головы удалили большой осколок, но всё прошло успешно. Она уже приходит в себя, она уже разговаривает».

Соседка Татьяны по палате реанимации получила настолько тяжёлую акубаротравму и сотрясение мозга, что почти полностью лишилась слуха.

Еще один их коллега до сих пор находится в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы: «От его тела практически ничего не осталось. Более 20 переломов, тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в реанимации, к сожалению, все жизненные функции поддерживаются с помощью лекарств — поддерживают давление и сердцебиение».

Первые КАБы в Павлограде: статистика атак

На прошлой неделе в Павлоград впервые с начала полномасштабного вторжения прилетели российские управляемые авиабомбы.

Одна из них попала прямо в центр жилого массива, полностью разрушив многоэтажные дома и частные дома. Остальные попали в гражданское промышленное предприятие.

В целом в результате коварных авиаударов в Павлограде уже погибли как минимум пять человек, почти пятьдесят получили ранения, в том числе и маленькие дети.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «ОТ ТЕЛА НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ»… САМЫЕ ТЯЖЕЛО РАНЕНЫЕ из ПАВЛОГРАДА о моменте УДАРА

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