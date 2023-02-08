"Люди благодарны, большинство плачут": ровенское село возит на восток необычную гуманитарку

Группой пилят и рубят, чтобы людям в другом конце страны было чем согреться и на чем приготовить еду. Жители села Радовое в Ровенской области заготавливают дрова украинцам, которые пострадали от войны и были в оккупации. Покупают бревна в лесничестве, свозят тракторами в один из дворов, а дальше всем селом собираются рубить. Дрова везут в сотни километров, чтобы раздать бесплатно. Уже были в Донецкой и Херсонской областях, а теперь будут направляться на Запорожье.

В одном из дворов собрались десятки жителей полесского села Радово. Дрова готовят для соотечественников с востока и юга страны. Здесь у каждого импровизированное рабочее место. "Рядом, чтобы было веселее, интереснее, вместе с тем общаемся и работаем", — рассказывает Александр.

“Люди пострадали от войны, они нечем согреться. Здесь собрались молодые люди, старшие, дети. Мы рубим дрова, режем их, связываем”, — добавляет Андрей.

Еще до начала большой войны из этого села возили помощь на восток. С начала масштабного вторжения – овощи из собственных огородов начали доставлять тоннами, теперь вместе заготавливают дрова. "Как только услышали, что есть необходимость для людей. Морозы, холод, зима. Сразу начали. Это уже из этого двора выехало 4 фуры”, — говорят волонтеры.

В Донецкой и Херсонской области дрова бесплатно раздавали многодетным и малоимущим. Сейчас готовят сразу три фуры уже в Запорожье.

Деньги на расходы в основном посылают благотворители из-за границы. Селяне выписывают бревна в местных лесничествах, своими силами тракторами свозят в село. Часть древесины из местных пилорам вообще отдают бесплатно, а дальше – селяне берутся за бензопилы и топоры, чтобы бревна уже были готовы к использованию. “Мы понимаем, что им не просто, что им не сладко. Мы понимаем, на улице зима и они так же мерзнут, и как мы хотят тепла”, — убеждает Александр.

Заготавливать дрова собираются целыми семьями. Сергей рубит дрова с 13-летним сыном, а младшие братья связывают охапки. Селяне говорят, работают в удовольствие, потому что в трудные времена друг друга должно поддерживать. "Все люди благодарны, большинство плачут, потому что не ожидали такого", — говорят волонтеры.

Читайте также:

До сотни за 10 секунд с тремя пулеметами: виннитчане сделали для фронта уникальный внедорожник

Одесситам обещают больше света в сутки, но нужно подождать: в город прибыли мощные генераторы

Война дала толчок в развитии города: как изменилось Рени, от которого идет дорога жизни