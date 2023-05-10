"Люди бросают скот и убегают": Россия устроила "Бахмут" пограничным селам Черниговской области

Россияне значительно активизировали обстрелы приграничья Черниговщины, а местные жители все чаще говорят, что нынешние дни им стали напоминать начало полномасштабного вторжения.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua жители городка Семеновка (расположен в 10 км от российской границы и в 300 км от Киева – ред.), из некоторых окрестных сел жители были вынуждены выехать в более безопасные места.

"Очень беспокойно у нас, особенно – неделю назад. Ситуация была такой, что люди из окрестных сел бросили скот и уехали. Надеются, что все это – временно, – рассказал нам местный житель Александр. – Могу ошибаться, но у меня было впечатление, что обстреливали "Градами" окрестности Семеновки. Много уехало людей, имеющих детей. Сейчас у россиян, как говорится, новая тема — сбрасывать бомбы с самолетов по приграничью. Села, которые расположены в двух километрах от границы — они их просто раздолбывают. Но в последние два дня у нас, в Семеновке, относительная тишина".

По словам жителя, при ясной погоде иногда даже можно увидеть в небе вспышку после того, как самолет оккупантов сбрасывает бомбу на приграничье.

"Я не военный эксперт, но собственными глазами видел вспышку после того, как самолет сбросил бомбу. После этого услышал звук чего-то падающего и громкий взрыв. Земля дрожала под ногами. Оставлять свой дом пока не собираюсь, я из тех людей, кто будет дома до последнего. Но есть села, где остались считанные жители. Думаю, что оккупация нам уже не угрожает, потому что приняты меры, которые делают невозможными это", — говорит Александр.

Обострение на Черниговщине: приграничье страдает от обстрелов россиян

Граница под контролем

В свою очередь, спикер черниговских пограничников Галина Шеховцова нам рассказала, что благодаря силам обороны ситуация на граничащих со страной-агрессором участках контролируемая.

"Враг действительно очень активизировался. Использует авиацию, артиллерию, минометы. От обстрелов страдает все пограничные Черниговской области, но пограничники, силы обороны полностью контролируют ситуацию на государственной границе в пределах Черниговской области ", — сообщила нам Галина Шеховцова.

Осталось 8 жителей из 200

Об активизации обстрелов со стороны врага сообщают и чиновники Корюковского района Черниговщины. В его составе 5 общин, две из которых – приграничные. Сейчас россияне обстреливают населенные пункты Сновской общины. По словам местных властей, оккупанты активизировали обстрелы в конце апреля.

"Например, до полномасштабного вторжения в населенном пункте Елино проживало до 200 жителей. Сейчас там от 0 до 10. Говорю так, потому что кто-то уехал, а потом вернулся. Я вчера был там — фактически там проживает 8 человек ", — рассказал начальник Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

Последствия одного из обстрелов села Елино. Фото со страницы И.Ващенко

По его словам, у районных властей есть приблизительный перечень помещений, которые могут считаться пригодными для проживания вынужденных переселенцев.

"Есть специальная Google-форма, которую могут заполнить те, кто имеет возможность временно разместить у себя нуждающихся в помощи с жильем. Мы аккумулируем эту информацию и оказываем помощь желающим. В последнее время к нам поступило 30 заявок от тех, кто может разместить у себя. В день к нам поступает около двух обращений, касающихся перемещения жителей. Есть люди, которые настроены приобрести жилье в Корюковке, не временно переехать, а именно приобрести", — рассказал Ващенко.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на днях заявили о якобы гибели украинских командующих, но в министерстве обороны Украины опровергли этот фейк.

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