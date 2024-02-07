Люди были в своих квартирах: рассказы свидетелей с места атаки в Киеве

На момент прилета люди находились в своих домах. Журналистам удалось пообщаться с несколькими жителями.

В результате ракетной атаки РФ по Киеву погибли уже четыре человека. В одном из районов столицы, где из-за обломков российских ракет пострадали люди, их жилье и транспорт, побывала корреспондентка ТСН Карина Вакарева.

Она рассказала подробности с места ликвидации последствий.

Заявка спасателям поступила в 8 утра. Обломки вражеской ракеты прилетели в многоэтажку. Эпицентр взрыва пришелся с 10 по 16 этаж. Здесь сразу загорелся пожар. Черный густой дым охватил несколько кварталов. На месте прилета работает 20 единиц техники и несколько спасателей.

На момент прилета люди находились в своих домах. Журналистам удалось пообщаться с несколькими жителями. Это преимущественно люди пожилого возраста. Говорят, что в квартирах осталась вся их жизнь, вещи, документы, ключи от автомобиля. Самим спуститься было очень тяжело. Говорят, помогали пожарные. А некоторые в шоковом состоянии со слезами на глазах до сих пор ждут известия, жива ли его жена.

Так, один мужчина рассказал: “В доме у нас все вырывало – окна, двери. Жену снесли… потому что она неходящая”.

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Там осталась женщина. Придавило ее плитой. Верхние перегородки падали. Дочь принялась нас вытаскивать. А тогда мы с дочерью вытащили внука, выбрались на лестницу», – поделился один из жителей.

На момент съемки спасатели опустили пожарную трубку и это означает, что огонь потушили, а поисковые работы продолжаются.

В ГСЧС прокомментировали: “На 10 часов спасателями было спасено 60 человек, 17 человек обратились за помощью к медикам. В настоящее время идет ликвидация пожара и поиск людей под завалами. Спасатели проходят квартиру за квартирой, чтобы проверить, есть ли там люди.

Напомним, в Киевской области обломки сбитых российских ракет упали в восьми населенных пунктах двух районов области. Есть пострадавшие, разрушение частных, многоквартирных домов, поврежденные автомобили.

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