Россияне атаковали Павлоград

Реклама

Двое человек остаются в больнице после вражеского нападения на Павлоград в Днепропетровской области. По крайней мере одна раненая женщина находится в тяжелом состоянии.

В субботу вечером россияне атаковали город беспилотниками. Удар пришелся на центр города, рядом с торговым центром, многоэтажными домами и кафе. Летним вечером там находились десятки людей. Чудом обошлось без погибших. Однако среди пострадавших — четверо детей, самой младшей девочке всего три месяца.

Реклама

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Реклама

Первые минуты после прилета: огонь, обломки и паника

Мощный взрыв, огонь, обломки и крики. Горит центр Павлограда. Десятки людей бросаются бежать с места удара — они боятся повторных атак.

Российский беспилотник попал прямо в торговый центр, где вечером всегда многолюдно. Огонь перекинулся на соседние здания. Горяли машины, плавились фасады магазинов.

Павел с женой пришли посмотреть, как пережила нападение их любимая кофейня. Они любили заходить сюда каждые выходные, но в эту субботу не получилось. Говорят: именно это и спасло им жизнь.

«Мы были дома, а сюда зашли проведать. Мы часто сюда заглядываем, зашли хотя бы узнать, живы они или нет. А я вчера за 20 минут до этого только уехал отсюда — мне повезло», — рассказывает местный житель Павел.

Реклама

Работники кафе убирают стекло и обломки. Заведение полностью разгромлено, убытки огромны, радуются только одному: что остались живы.

«Всё было завалено, здесь людей завалило, так что, конечно, это было не очень хорошо», — вспоминает очевидец.

Очевидцы рассказали о жуткой атаке

Вокруг разгромленных торговых ларьков кипит работа. Работают и коммунальщики, и владельцы. Поврежденные конструкции и разбитое стекло вывозят на грузовиках.

Не обошли стороной и соседние многоэтажки. Жильцы вспоминают: едва успели спрятаться за двумя стенами, как дом задрожал, и посыпались окна.

Реклама

«Успели выбежать в коридор, а потом раздался такой страшный треск. Поняли, что это где-то рядом. Тогда краем глаза заглянули — горит, горит автомобиль», — вспоминает местная жительница Людмила.

«Я была дома: ужасный грохот, вылетело окно в спальне, дым, горит машина, взрывы… От этого до сих пор, честно говоря, меня трясёт. Не знаю, что ждет Павлоград в будущем, но пока что дела обстоят неважно», — делится пережитым ужасом еще одна жительница города.

Частота атак растет: какова ситуация с укрытиями

Павлоград подвергается постоянным ударам противника с начала полномасштабного вторжения. Но в последнее время атаки стали более интенсивными. Уже месяц, как ко всем угрозам добавились ещё и управляемые авиабомбы (КАБы).

Горожане говорят: они бы с удовольствием отреагировали на сигналы тревоги, но убежищ в городе очень мало.

«Чувствую, что обстановка накаляется и нужно быть более внимательными. Уже нельзя игнорировать. Раньше, сами понимаете, обстреливали окраины, а теперь, смотрю, добираются и до центра. Короче, всех призываю: ночью, в полночь, утром, на рассвете — вскакивайте и прячьтесь», — призывает местная жительница.

«Тяжело, некуда спрятаться. Школа — это не укрытие, ну и так далее… А тут подвал — кто же туда залезет в этот подвал? Там всё мокрое, грязное, течёт», — сетуют горожане.

Сколько человек пострадало

В ходе этой атаки были ранены девять человек. Среди пострадавших — четверо детей: мальчики 5 и 6 лет и две девочки, самая младшая из которых — трёхмесячный младенец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ после ПОПАДАНИЯ В ПАВЛОГРАДЕ! Среди пострадавших — МЛАДЕНЕЦ!

Новости партнеров