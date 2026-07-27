Последствия атаки на Запорожье

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В Запорожье очередная жестокая атака вражеской авиации унесла жизни двух горожан. Повреждения получили автозаправочная станция, складские помещения, местный дворец культуры, учебное заведение и десятки домов в частном секторе. Накануне днем россияне выпустили по областному центру 4 управляемые авиабомбы (КАБ). Новые авиабомбы и беспилотники летели на город и сегодня на рассвете.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Мужчина сгорел в собственном автомобиле: последствия атаки на Запорожье

Огромная воронка возле АЗС: российская авиабомба полностью разнесла асфальт и разрушила само здание автозаправочной станции. Этот удар унес жизнь 46-летнего жителя Запорожья — мужчина просто сгорел в собственном автомобиле.

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Бомба упала на дорогу всего в 20 метрах от здания. Сотрудники станции чудом не пострадали — после сигнала воздушной тревоги они успели укрыться в ближайшем укрытии.

Дарья, сотрудница АЗС: «Мы услышали такой мощный взрыв, стекло сыпалось прямо на нас. Я сразу поняла, что это попадание в заправку или где-то совсем рядом. Потом, когда все утихло, мы вышли и смотрим — а у нас рядом заправка горит».

Девушка говорит, что в последнее время постоянно следит за профильными каналами, ведь авиабомбы на Запорожье летят каждый день.

Дарья, сотрудница АЗС: «Вчера у меня КАБом попало в соседний дом. Я как раз была на работе, мне позвонила сестра и сказала о попадании, а мы живем в соседних подъездах. Объявили тревогу из-за угрозы КАБ, поэтому я в спешке выскочила из укрытия, взяла вещи и побежала узнавать, что с родными».

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Оккупанты запускают управляемые авиабомбы с территории временно оккупированной части Запорожской области. Время подлета составляет всего 4 минуты.

Поэтому укрытие в местном дворце культуры спасает сотни жизней: на этот раз более 70 горожан успели вовремя укрыться в бомбоубежище. Сам дворец получил значительные повреждения от ударной волны.

Евгений Тонкошкурик, заместитель директора департамента культуры Запорожского горсовета: «После прилета были выбиты стекла, в первую очередь пострадало остекление, а также были выбиты дверные проемы. Пострадавших нет, так как во время объявления сигнала тревоги весь персонал и жители города, которые успели добежать до учреждения, находились в укрытии».

Еще одна авиабомба попала в Запорожский колледж моды и красоты. Рядом со зданием образовалась огромная воронка. Мощная взрывная волна разрушила учебный корпус и расположенное рядом с ним общежитие.

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Трагедия на Верхней Хортице и спасение ветерана

Под утро россияне нанесли авиаудары по частному сектору. В результате удара погиб пенсионер.

Тем не менее, 22-летнего юношу из-под завалов собственного дома на Верхней Хортице успели спасти соседи. Покрытый строительной пылью в машине скорой помощи — Иван, ветеран войны. Парень только-только вернулся домой с фронта, как его дом был полностью разрушен российским КАБ. Сам он говорит, что выжил исключительно благодаря везению.

Иван, раненый ветеран войны: «Упал КАБ, мой дом на Верхней Хортице завалило плитой и крышей. Начал сам выбираться, потом гражданские люди стали помогать мне выбраться из-под завалов. Впоследствии приехали ребята-спасатели и помогли мне выбраться наверх. Вот я целый и невредимый. Чистое везение — на войне меня четыре раза чуть не убили».

Рядом с машиной скорой помощи стоит его бабушка, которая, узнав о взрыве, сразу прибежала на место происшествия.

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Татьяна Мальцева, бабушка пострадавшего: «Дочь позвонила и сказала, что Ваню завалило, и мы с мужем сразу же прибежали сюда. Просто нет слов… Мы все время молимся. Он с первого дня был на войне, с самого первого дня! У него несколько контузий, нога была полностью раздроблена, его комиссовали по состоянию здоровья».

Атаки «Шахедами» и общая статистика разрушений

В соседних домах повреждены крыши и окна, в одной из квартир произошла утечка газа. На месте вражеского удара продолжают непрерывно работать все экстренные службы.

Тем временем Запорожье подверглось новой атаке ударных беспилотников. В другом районе города вражеский БпЛА врезался прямо в квартиру в многоэтажном доме, разгромив жилье. Ранения различной степени тяжести получили женщина и мужчина.

За последние пять недель Запорожье пережило более 200 атак с использованием дронов, а управляемые авиабомбы падают на город практически ежедневно. Коммунальные службы едва успевают устранять последствия атак.

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Всего с начала полномасштабной войны в Запорожье повреждено более 1500 многоэтажных домов и почти 4000 частных домов (из которых почти 100 полностью разрушены). Еще 50 многоэтажных домов имеют критические и значительные повреждения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ИЮЛЯ | УДАРЫ НА РАССВЕТЕ! ПУТИН облажался! ЭВАКУАЦИЯ из ФРАНЦИИ

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