Люди горели заживо: жуткие подробности ракетного удара РФ по Покровску

Несмотря на то, что дом сильно разрушен, многие люди планируют оставаться и жить здесь.

По последним данным, в результате ракетного удара по Покровску Донецкой области 9 человек погибли, более 80 получили ранения, среди пострадавших — двое детей. Российские оккупанты ударили ракетой дважды — дождались, пока на место прибудут спасатели и полиция, и атаковали повторно, по тому же месту.

Происходящее на месте удара по состоянию на утро 9 августа – в сюжете ТСН.

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Через полтора дня на месте прилета краны до сих пор разбирают завалы – поднимают плиты, разгребают битый кирпич.

Виктор Серомах, заместитель начальника отдела по связям с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, рассказал, что после первого прилета подразделения ГСЧС выехали на место атаки. Во время операции погиб спасатель Омельченко, когда был прилет второй ракеты. Она попала в гостиницу. Он стоял закрытым – клиентов в последнее время не принимали.

Разбирать завалы помогали местные жители. По их словам, люди, которые в момент удара находились внутри дома, буквально горели.

"На 4-м этаже люди!! Людей спасать надо! Мужчины! Людей!! Люди горят!", — кричал один из жильцов дома.

Ночью работы по разбору завалов пришлось приостановить – из-за высокой вероятности повторных ударов.

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Несмотря на то, что этот дом сильно разрушен, многие люди планируют оставаться и жить здесь. Сейчас этот двор просто завален мусором.

Жителю Покровска Андрею разнесло полдома, пытается хоть как-то починить балкон и вспоминает погибших соседей.

Вокруг места трагедии гуляют дети, ходят люди.

Напомним, Зеленский рассказал о тяжелораненом ребенке, пострадавшем в результате ракетного удара по Покровску Донецкой области. Оккупанты 7 августа запустила две ракеты по центру города.

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